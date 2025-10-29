Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Illan Meslier bevindt zich in een moeilijke situatie bij Leeds. Verschillende clubs hebben navraag gedaan, waaronder een paar teams uit België. En dat zou nog wel eens zijn gevolgen kunnen hebben.

Op 25-jarige leeftijd heeft Illan Meslier al meer dan 200 wedstrijden gespeeld voor Leeds United. Zijn carrière in Engeland kreeg een boost dankzij een zekere Marcelo Bielsa, die veel vertrouwen in hem had ondanks zijn jonge leeftijd.

Leeds zal Meslier niet houden

Maar het avontuur van de Franse doelman in Yorkshire loopt op zijn einde. Hij speelt niet meer en heeft nog geen enkele minuut gespeeld in de Premier League dit seizoen en zijn contract loopt in juni af.

Een aantal clubs volgen zijn situatie op de voet. De informatie die we ontvangen, bevestigt sommige geruchten: Anderlecht heeft geïnformeerd, net als Club Brugge. Daar was ook twee weken geleden al sprake van.

Geen makkelijk dossier voor Belgische clubs

Maar het dossier is verre van eenvoudig: ondanks zijn contractuele situatie blijft Meslier relatief duur. Dat Sporting Anderlecht zich concreet zou positioneren of dat blauw-zwart hem als nieuwe doelman na Mignolet wil kiezen, is dus nog lang niet zeker.

Een prijs die ook verklaart waarom het spoor naar Meslier nooit concreet werd bij Standard, waar zijn naam afgelopen zomer kort werd genoemd, toen een vertrek van Matthieu Epolo in de lucht hing.

