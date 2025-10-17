Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...
Kent u Illan Meslier nog? Vorig jaar kwam hij op vreemde wijze in het nieuws met een absolute blunder, ondertussen is de doelman op zoek naar een nieuwe ploeg. Daarbij komen ook Belgische teams stilaan in beeld.

Weet u nog, de blunder van Illan Meslier een jaartje geleden voor Leeds United tegen Sunderland? In de 97ste minuut van de kraker tegen koploper Sunderland ging hij toen gruwelijk in de fout, waardoor Leeds onnodig twee punten verspeelde en de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Meslier liet zich volledig verrassen door een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal van Sunderland-invaller Alan Browne. Deze blunder zorgde ervoor dat Leeds in de slotseconden de winst uit handen gaf. “Eerlijk: ik heb dit in dertig jaar dat ik in het profvoetbal werk nog nooit gezien", was ook coach Farke toen al duidelijk.

Ondanks het gelijkspel behield Sunderland de koppositie in de Championship. Leeds United was uiteindelijk nooit in paniek geraakt door het knullige puntenverlies en zou uiteindelijk met liefst 100 punten kampioen worden in The Championship.

Het maakte dus niets uit in de strijd om de Premier League, waar Leeds United dit seizoen wel degelijk in speelt. Maar voor Meslier zelf is het tot dusver een seizoen in mineur te noemen, want hij zit zelfs niet eens meer altijd op de bank.

Club Brugge en Anderlecht bij de vele geïnteresseerden in Illan Meslier

Soms zit hij op de bank, soms valt hij naast de selectie. Op dit moment is hij als derde doelman bij Leeds United dan ook op zoek naar een nieuwe uitdaging, want de 25-jarige doelman wil dringend terug meer aan spelen toekomen.

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt de laatste jaren gezakt van 22 miljoen euro naar nog amper 14 miljoen euro bij de laatste update. En zo blijft hij in vrije val na toch wel moeilijke maanden bij Leeds United.

Aan geïnteresseerden geen gebrek, want volgens Ekrem Konur zou Celtic Glasgow hem er graag bij willen en ook onder meer Lyon, Betis Sevilla, AZ en Sevilla zouden hem op de radar hebben staan om de troepen te komen vervoegen. Andere bronnen voegen daar nog onder meer Internazionale aan toe.

En dus ook Club Brugge en Anderlecht, twee teams die toch wel wat zorgen hebben als het gaat over voldoende fitte en volwaardige doelmannen op dit moment. Met oog op de toekomst zou het dus een leuke deal kunnen zijn.

Geen gratis transfer deze zomer voor Meslier van Leeds United

Temeer Leeds United mogelijk niet meer de échte jackpot voor hem wil vangen en al blij zou kunnen zijn als er deze winter al een oplossing kan komen voor de 25-jarige Franse doelman, die duidelijk overbodig is.

Komende zomer is hij zelfs einde contract, maar dat wil niet zeggen dat Leeds United hem gratis zal laten gaan - weet TeamTalk. Ze hopen dus toch nog een som voor hem te recupereren en dan zouden kapitaalkrachtige(re) teams zoals Club Brugge mogelijk een stapje voor kunnen hebben. 

