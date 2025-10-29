Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona
Volgende week gaat Club Brugge een galawedstrijd spelen tegen FC Barcelona. Maar Pedri zal niet van de partij zijn in Venetië van het Noorden. Hij is buiten strijd voor de match, maar er komt natuurlijk nog meer schoon volk naar Jan Breydel.

Dit is wat de charme van de kalender maakt: een week na het treffen met Eendracht Aalst in de Beker, komt FC Barcelona op bezoek in het Jan Breydelstadion. Ondanks hun nederlaag tegen Real Madrid blijven de Catalanen uiterst gevaarlijk: hun laatste wedstrijd op het Europese toneel eindigde in een ruime overwinning tegen Olympiakos met 6-1 winst.

Maar deze keer kan Hansi Flick niet rekenen op Pedri. Barca heeft dit bevestigd in een officiële verklaring: hun speler lijdt aan een scheur in de distale biceps femoris van zijn linker bovenbeen, opgelopen tijdens de Clasico.

❗𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦

First team player Pedri has suffered a tear in the distal biceps femoris muscle in his left thigh.
The player's recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/36sw9sJL8z

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025

Onmisbaar voor het team

Hoewel de club voorzichtig blijft en meldt dat de datum van zijn terugkeer afhangt van hoe snel hij herstelt, zal de middenvelder minstens drie weken aan de kant staan. Het dagblad AS spreekt zelfs van het dubbele.

Pedri zal dus sowieso afwezig zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Een zware klap voor de Catalanen gezien het belang van hun spelmaker, die overigens de aanvoerdersband overnam tegen Olympiakos en nog enkele dagen de enige speler is die dit seizoen alle wedstrijden is gestart.

Aan de andere kant zou Barcelona Robert Lewandowski en Dani Olmo wellicht terug kunnen verwelkomen. Beide heren waren enkele weken afwezig, maar hebben vandaag de groepstraining hervat.

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/11).

