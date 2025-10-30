2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

De ziekenboeg van Standard Luik zit overvol. Voor de Waalse derby tegen Sporting Charleroi, die vrijdagavond op het programma staat, moet de club zeven spelers missen. Trainer Vincent Euvrard gaf donderdag een stand van zaken tijdens zijn persmoment.

Euvrard kampt met een serieuze personeelsprobleem in aanloop naar het duel met Charleroi. Zeven spelers zijn niet inzetbaar, en het gaat niet om kleine namen. De hoofdcoach van de Rouches lichtte de situatie toe tijdens de persconferentie.

“David Bates traint mee met de groep, maar is nog niet beschikbaar. Alexandro Calut en Boli Bolingoli ontbreken eveneens, net als Marco Ilaimaharitra. Ook Nayel Mehssatou is geblesseerd voor deze wedstrijd”, somde Euvrard op. Wel bevestigde hij dat Thomas Henry fit is en zal aantreden.

Verdedigende linie zwaar getroffen

Daarna volgde slecht nieuws over aanvoerder Marlon Fossey. Die liep op het veld van Beveren een blessure op en lijkt dit kalenderjaar niet meer in actie te komen. “Hij heeft een spierletsel aan de hamstrings en een kleine scheur in de pees. Zijn herstel zal zes tot acht weken duren. Eind december in het gunstigste scenario, anders pas in januari.”

Als vervanger dacht Euvrard aan Henry Lawrence, maar die verblijft nog in Londen omwille van familiale redenen. Zoals eerder gemeld, zou de jonge Steeven Assengue daarvan kunnen profiteren.





“Ik heb twee opties: ofwel Steeven Assengue laten starten, ofwel een centrale verdediger doorschuiven naar de rechterflank. Mehssatou speelde daar al eerder, maar is nu ook niet beschikbaar”, stelde Euvrard. Standard zal dus verzwakt aan de aftrap verschijnen tegen Charleroi.