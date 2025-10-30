Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Club Brugge nam op woensdagavond makkelijk de maat van Eendracht Aalst Lede. Voor de wedstrijd was er plots een gerucht over coach Nicky Hayen. Die heeft nu zelf ook gereageerd op de zaak.

Club Brugge doet het ook dit seizoen zeker prima. In de competitie staan ze voorlopig tweede en ook in de Champions League draaien ze voorlopig met 3 op 9 zeker nog mee voor de top-24.

Celtic Glasgow wil Nicky Hayen van Club Brugge

Op woensdag kwam het gerucht naar buiten dat Nicky Hayen in de belangstelling staat van Celtic Glasgow, waar ze op zoek zijn naar een nieuwe coach.

"Ik heb eerder al gezegd dat ik weet dat ik op lijstjes sta, al weet ik niet op welke", ging Hayen bij Sporza in op de geruchten na de wedstrijd tegen Eendracht Aalst Lede.

Nicky Hayen zegt dat er niets aan de hand is

"Zolang er niets concreet is, moet ik daar ook niet van op de hoogte te zijn. Ik ben hier gelukkig en wil keihard werken om de 20e landstitel te winnen. Dat is nog altijd mijn doel."





En dus is de vraag of het tot een transfer zal komen. Hayen blijft alvast rustig. "Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik ben hier gelukkig. Zolang je het wederzijds vertrouwen hebt van de club in mij, maar ook omgekeerd, is er niets aan de hand."