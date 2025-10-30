Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Foto: © photonews

Het Belgisch profvoetbal staat op een kruispunt. Vrijdag wordt duidelijk of DAZN, de Britse streamingreus die sinds 2020 de uitzendrechten van de Pro League bezit, de stekker eruit trekt.

Wat ooit als de toekomst werd gepresenteerd, dreigt nu uit te draaien op een rampscenario met zware financiële gevolgen voor het hele Belgische voetbal. DAZN kwam ooit binnen als de redder van het Belgische schermvoetbal. Een modern platform, rechtstreeks naar de fan, met een langlopend contract van 84 miljoen euro per jaar.

De markt in België is te klein

Alleen is het enthousiasme van toen volledig weggeëbd. Het bedrijf vond geen akkoord met telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus niet rond en bleef daardoor alleen achter. Belgische fans moeten nu verplicht via de DAZN-app kijken, wat de groei van het aantal abonnees ernstig afremt.

De realiteit is dat België een te kleine markt vormt. De productiekosten zijn torenhoog, maar er is geen grote afzetmarkt. En zonder massa-abonnees is een streamingmodel gedoemd om te wankelen.

Frankrijk heeft al aangetoond hoe snel het fout kan lopen. Daar moest de Ligue 1 vorig jaar noodgedwongen zelf een zender oprichten nadat DAZN de handdoek wierp. Iets wat de clubs intussen ook al onderzoeken. Wat begon als een miljardenproject eindigde in een financiële ravage. Het Belgische voetbal zou zomaar hetzelfde pad kunnen volgen, met clubs die van de ene dag op de andere een kwart van hun inkomsten zien verdampen.

Eigen platform is duur en heeft tijd nodig

Het probleem zit niet alleen bij België. DAZN zelf kampt met gigantische verliezen. Ondanks een omzet van ruim drie miljard dollar blijft het bedrijf in het rood en hangt er een schuldenberg van bijna tien miljard boven het hoofd. Miljardair Leonard Blavatnik past voorlopig nog bij, maar ook dat is niet houdbaar. 

De Pro League beseft dat de situatie kritiek is. Tv-rechten zijn een levenslijn voor de clubs, goed voor tot een kwart van hun budget. Als DAZN wegvalt, komt vooral de middenmoot in ademnood. Een eigen platform, zoals Frankrijk deed, lijkt weinig meer dan een noodoplossing.

Dat de gesprekken nu rechtstreeks met de internationale top van DAZN worden gevoerd, zegt genoeg. De Belgische tak heeft geen marge meer, en het vertrouwen is zoek. Vrijdag kan het kantelpunt worden: ofwel een heronderhandeling tegen lagere voorwaarden, ofwel een breuk. En als dat laatste gebeurt, dreigt de Pro League in een mediavacuüm te vallen waarvan het herstel jaren zal duren.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

