"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing
Het is zonder Manuel Neuer, geschorst, dat Bayern van Vincent Kompany het woensdagavond in de Duitse beker opnam tegen Köln. Vincent Kompany waarschuwde echter wel zijn speler.

Zo lang de keeper fit is voor zijn volgende wedstrijd tegen Bayer Leverkusen, ziet Vincent Kompany geen probleem: "Of Manuel nu wel of niet de reis maakt, dat is zijn beslissing. Hij moet zich voorbereiden op de wedstrijd tegen Leverkusen, dat is zijn taak."

"We spelen echter heel kort na de wedstrijd tegen Keulen opnieuw, dus zijn voorbereiding zal doorslaggevend zijn. Verder gaat alles goed: Raphaël Guerreiro is helemaal terug in vorm, Josip Stanišić en Serge Gnabry zijn ook weer beschikbaar. De selectie is zoals het moet zijn om de komende drie wedstrijden aan te gaan", vervolgde hij tijdens de persconferentie. Opmerkelijk is dat net als vorig weekend, Jonas Urbig in het doel zal staan.

Niemand is verzekerd van een basisplaats

Vincent Kompany maakt duidelijkheid over de speeltijd van verschillende spelers: "Niemand is verzekerd van een basisplaats, dat woord heeft weinig betekenis in het voetbal. Iedereen verdient zijn speeltijd door zijn prestaties. We hebben veel spelers, dus het is logisch dat sommigen meer of minder minuten krijgen."

Speelminuten van belang

"Serge Gnabry speelde erg goed voor zijn blessure. Ik heb een iets andere mening dan het publiek over Nicolas Jackson, maar uiteraard, als je scoort, is er geen reden meer voor discussie. Naar mijn mening heeft hij ons al veel geholpen", benadrukt hij.

En Lennart Karl heeft natuurlijk recent indruk gemaakt: "Hij heeft ons die magische touch, frisheid en de doelpunten van een jonge speler gebracht. Dat is zeer positief voor ons."

