Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Negen jaar na hun gezamenlijke promotie met Beerschot-Wilrijk staan Mo Messoudi en Issame Charaï tegenover elkaar, ditmaal als coaches van respectievelijk Beerschot en Westerlo. Het duel in het Olympisch Stadion kadert in de zestiende finales van de Croky Cup.

Beker als test voor beide coaches

Voor Westerlo is het al tien jaar geleden dat de club twee bekerrondes wist te overleven. Charaï nuanceert het belang van de beker. “Een goede campagne zou mooi zijn, maar de beker is voor mij niet anders dan een competitiematch”, klinkt het in Het Laatste nieuws. Hij wil vooral progressie zien bij zijn spelersgroep.

Messoudi ziet het treffen met Westerlo als een kans om zich te meten met een eersteklasser. Hij stelt dat “de wedstrijd tussen twee toppers tegen Lommel en Kortrijk niet ideaal valt.” Voor spelers als Jordanov en Van Eenoo, met een verleden bij Westerlo, biedt het duel een extra motivatie.

Ambiance en stabiliteit als thema’s

Tijdens een gezamenlijk interview in de krant werd ook gevraagd welk aspect van de tegenstander ze zouden willen overnemen. Charaï noemt de sfeer opvallend. “Op het Kiel is er altijd veel ambiance”, klinkt het. Hij erkent dat de nieuwe tribune in Westerlo verbetering bracht, maar dat het in de Kempen “iets … stiller” blijft.

Messoudi prijst de evolutie van Westerlo als organisatie. “Die club is een voorbeeld.” Hij hoopt dat Beerschot onder de nieuwe eigenaars dezelfde stabiliteit kan bereiken. Volgens hem is er al veel gedaan om terug normaal te werken, wat hij als een belangrijke stap beschouwt.





Beide coaches kennen elkaar goed en delen een verleden. De onderlinge waardering is zichtbaar, maar de focus ligt op sportieve resultaten. De bekerwedstrijd biedt een momentopname van hun respectieve trajecten als hoofdtrainer.