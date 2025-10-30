Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Nicky Hayen staat op de verlanglijst van Celtic Glasgow. En dat zou wel eens concreter en concreter kunnen worden. Al is de vraag of Club Brugge hem zal willen laten gaan en wat de coach zelf wil.

"Zolang er niets concreet is, moet ik daar ook niet van op de hoogte te zijn. Ik ben hier gelukkig en wil keihard werken om de 20e landstitel te winnen. Dat is nog altijd mijn doel", klonk het bij Hayen zelf na de wedstrijd tegen Eendracht Aalst Lede.

De coach staat ondertussen wel in nadrukkelijke belangstelling van Celtic Glasgow. En bij de Schotten zijn er toch stilaan een paar kanshebbers aan het verdwijnen, waardoor Hayen mogelijk in de pikorde aan het stijgen is.

Stijgt Nicky Hayen in de pikorde bij Celtic?

Ange Postecoglou lijkt het alvast niet te gaan worden. Dat heeft Sky Sports laten weten op donderdagmiddag.

Ook Kieran McKenna van Ipswich Town zal een moeilijke zaak blijken te zijn. En dus moet er stilaan toch iets meer aan Nicky Hayen gedacht worden.

De komende uren en dagen zal het verder in de gaten gehouden moeten worden. Tot op heden is er nog geen reden om denken dat Hayen naar Schotland zal trekken.