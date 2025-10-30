Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicky Hayen staat op de verlanglijst van Celtic Glasgow. En dat zou wel eens concreter en concreter kunnen worden. Al is de vraag of Club Brugge hem zal willen laten gaan en wat de coach zelf wil.

"Zolang er niets concreet is, moet ik daar ook niet van op de hoogte te zijn. Ik ben hier gelukkig en wil keihard werken om de 20e landstitel te winnen. Dat is nog altijd mijn doel", klonk het bij Hayen zelf na de wedstrijd tegen Eendracht Aalst Lede.

De coach staat ondertussen wel in nadrukkelijke belangstelling van Celtic Glasgow. En bij de Schotten zijn er toch stilaan een paar kanshebbers aan het verdwijnen, waardoor Hayen mogelijk in de pikorde aan het stijgen is.

Stijgt Nicky Hayen in de pikorde bij Celtic?

Ange Postecoglou lijkt het alvast niet te gaan worden. Dat heeft Sky Sports laten weten op donderdagmiddag. 

Ook Kieran McKenna van Ipswich Town zal een moeilijke zaak blijken te zijn. En dus moet er stilaan toch iets meer aan Nicky Hayen gedacht worden. 

De komende uren en dagen zal het verder in de gaten gehouden moeten worden. Tot op heden is er nog geen reden om denken dat Hayen naar Schotland zal trekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Celtic Glasgow
Nicky Hayen

Meer nieuws

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
3
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
1
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

14:30
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
8
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
2
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
10
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
1
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Cerclist Cerclist over West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk? Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten FCB vo altijd FCB vo altijd over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Swakke25 Swakke25 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 CringeMedia CringeMedia over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved