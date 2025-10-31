Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Lierse hervat vanavond de competitie, na een bekermatch op het veld van KV Mechelen. De keeper van Lierse heeft een duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats.

Lierse moest met 2-1 de duimen leggen Achter de Kazerne en moet zich nu in de competitie op een thuismatch tegen Lommel richten. "We moeten het positieve meenemen. We willen iedere match winnen en domineren. Het is niets nieuws dat in de Challenger Pro League iedere match belangrijk en moeilijk is", beseft Kiany Vroman wat er op het spel staat.

Lierse heeft nog maar twee keer gewonnen in de competitie. Daar mogen wel wat zeges bijkomen. Zoals Vroman het aangeeft kunnen er wel lessen getrokken worden uit die weliswaar verloren bekermatch. "We kunnen het wel degelijk iedere ploeg moeilijk maken, dat is duidelijk. Waarom zouden we het niet in de Challenger Pro League kunnen, als we het wel tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League kunnen?"

Lierse-doelman pleit voor mannelijk voetbal

Vroman vindt dat er nog altijd veel geloof mag zijn in eigen kunnen. "We moeten zeker in de Challenger Pro League voor niemand onderdoen. Dat moeten we gewoon in onze hoofden steken. We mogen niet kinderlijk doelpunten slikken, maar moeten als mannen en niet als kindjes op het veld staan. Dat is het belangrijkste in de competitie."

De 21-jarige Vroman, een jeugdproduct van Club Brugge, zet de boel op scherp. Hij maakt ook de vergelijking tussen de spelwijze op het hoogste en het tweede hoogste niveau in ons land. "In de Challenger Pro League zijn we veel meer aan de bal, maar wordt er ook iets minder voetbal gebracht en zit je meer in het duel. Daar moeten we natuurlijk ook mee om kunnen gaan."





Geen excuses meer voor Lierse

Het is tijd om geen verhaaltjes meer te vertellen maar om punten te pakken. "Het is aan ons om het ook te doen in de competitie. Er zijn geen excuses." Met Lommel krijgt Lierse vanavond wel een ploeg over de vloer die in de Challenger Pro League nog ongeslagen is buitenshuis.