Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Bernd Storck zit sinds zijn vertrek bij Cercle Brugge zonder club. De Duitser kreeg tijdens de zomer te horen dat zijn contract niet verlengd werd, ondanks sportieve resultaten. In Het Nieuwsblad gaf hij toelichting bij de gang van zaken en de contacten die hij misliep.

Beslissing viel tijdens vakantieperiode

Storck gaf aan dat hij met zijn aanpak Patro Eisden tweemaal overtuigend versloeg met Cercle. Toch werd zijn contract niet verlengd. “De verloning was een nieuw contract voor één jaar, maar de bazen in Monaco beslisten anders”, stelde hij in de krant. Tijdens zijn vakantie merkte hij dat de communicatie stilviel. Bij terugkeer kreeg hij telefonisch te horen dat de samenwerking stopgezet werd.

De opvolger stond volgens Storck al klaar. “Die nieuwe coach kwam al binnen via de achterdeur”, zei hij. Hoewel hij de kwaliteiten van zijn opvolger erkent, wees hij erop dat ook die gebonden is aan de beslissingen van de aandeelhouder. Storck volgt de prestaties van Cercle nog steeds en merkt op dat het aantal overwinningen beperkt blijft.

Gent en Leuven passeerden zonder concreet gevolg

Tijdens de zomer werd zijn naam genoemd bij KAA Gent. “Tijdens de vakantie sprak mijn agent mij over Gent, maar ik wilde vooral verder mijn ding doen bij Cercle”, vertelde hij. Hij gaf aan dat Gent een mooie optie zou zijn geweest, maar dat de club nu goed zit met Leko.

Ook OH Leuven kwam ter sprake. Storck verwees naar de sportief manager, die Hongaarse roots heeft. “Ik was nog een tijdje Hongaars bondscoach. Hij kent mij dus”, stelde hij. Toch kwam er geen contact. Hij vermoedt dat de beslissingen bij Leuven, net als bij Cercle, elders genomen worden.

Storck blijft beschikbaar voor een nieuwe uitdaging. Hij sport dagelijks en voelt zich fit. “Wie bij Kortrijk of Cercle had gedacht dat ik er tot twee keer toe zou beginnen?”, besloot hij. De toekomst ligt open, al is er voorlopig geen concreet aanbod.