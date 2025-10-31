Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bernd Storck zit sinds zijn vertrek bij Cercle Brugge zonder club. De Duitser kreeg tijdens de zomer te horen dat zijn contract niet verlengd werd, ondanks sportieve resultaten. In Het Nieuwsblad gaf hij toelichting bij de gang van zaken en de contacten die hij misliep.

Beslissing viel tijdens vakantieperiode

Storck gaf aan dat hij met zijn aanpak Patro Eisden tweemaal overtuigend versloeg met Cercle. Toch werd zijn contract niet verlengd. “De verloning was een nieuw contract voor één jaar, maar de bazen in Monaco beslisten anders”, stelde hij in de krant. Tijdens zijn vakantie merkte hij dat de communicatie stilviel. Bij terugkeer kreeg hij telefonisch te horen dat de samenwerking stopgezet werd.

De opvolger stond volgens Storck al klaar. “Die nieuwe coach kwam al binnen via de achterdeur”, zei hij. Hoewel hij de kwaliteiten van zijn opvolger erkent, wees hij erop dat ook die gebonden is aan de beslissingen van de aandeelhouder. Storck volgt de prestaties van Cercle nog steeds en merkt op dat het aantal overwinningen beperkt blijft.

Gent en Leuven passeerden zonder concreet gevolg

Tijdens de zomer werd zijn naam genoemd bij KAA Gent. “Tijdens de vakantie sprak mijn agent mij over Gent, maar ik wilde vooral verder mijn ding doen bij Cercle”, vertelde hij. Hij gaf aan dat Gent een mooie optie zou zijn geweest, maar dat de club nu goed zit met Leko.

Ook OH Leuven kwam ter sprake. Storck verwees naar de sportief manager, die Hongaarse roots heeft. “Ik was nog een tijdje Hongaars bondscoach. Hij kent mij dus”, stelde hij. Toch kwam er geen contact. Hij vermoedt dat de beslissingen bij Leuven, net als bij Cercle, elders genomen worden.

Storck blijft beschikbaar voor een nieuwe uitdaging. Hij sport dagelijks en voelt zich fit. “Wie bij Kortrijk of Cercle had gedacht dat ik er tot twee keer toe zou beginnen?”, besloot hij. De toekomst ligt open, al is er voorlopig geen concreet aanbod.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
KAA Gent
Cercle Brugge
Bernd Storck

Meer nieuws

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

08:20
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
1
Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

06:00
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

08:00
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
1
Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

07:20
3
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
1
'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

06:30
2
Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling Reactie

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

23:48
Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Reactie

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

23:34
1
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
1
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

21:20
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

00:00
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
1
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!" Interview

Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!"

18:40
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
14
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
3
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde" Stigo12 Stigo12 over Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp" King of Highbury King of Highbury over 'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park' M.Suarez M.Suarez over Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!" rudi maerevoet rudi maerevoet over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Jasperd Jasperd over Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België MALYNWA MALYNWA over 'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman' juniorke26 juniorke26 over Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-zender vanwege DAZN-chaos Joe Joe over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved