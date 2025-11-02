Ambities Beveren steeds nadrukkelijker, goalgetter legt link met Bob Peeters uit

SK Beveren blijft maar winnen in de Challenger Pro League. Ondertussen staat het team met 34 op 36 helemaal bovenaan en kan het rustig uitkijken naar wat Beerschot

Op één gelijkspelletje na won SK Beveren tot dusver alles in de Challenger Pro League. Tegen Club NXT werd ook opnieuw gewonnen, met 2-1.

De 1-0 was een geweldig doelpunt van Jearl Margaritha en dat leverde zoals we eerder al lieten weten ook de overwinning op.

Margaritha is zo steeds meer zijn waarde aan het bewijzen. Hij is nog maar sinds deze zomer in het Waasland en heeft ondertussen al vier goals en een assist op zijn conto staan.





Efficiëntie van Jearl Margaritha moet nog omhoog naar eigen zeggen

"Mijn efficiëntie moet nog beter", is de goalgetter zelf nog kritisch voor zijn prestaties. Hij gaf in Het Belang van Limburg ook aan hoe hij in Beveren is terechtgekomen.

"Het is anders dan in Amerika en het weer is hier wat kouder. Maar ik ben hier goed ontvangen en de sfeer is top. Ik kende Bob Peeters als van bij Top Oss, waar hij nog mijn trainer is geweest. Wat ik met hem heb meegemaakt is mooi, zeker als je elkaar later nog eens tegenkomt. We zijn altijd in contact gebleven", aldus Margaritha.