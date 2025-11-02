Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"
Foto: © photonews

KRC Genk gaat op zoek naar een plek in de top zes, weliswaar zonder supporters. Thorsten Fink benadrukt nog eens hoe jammer hij dat vindt.

Omstreeks 13u30 is de eerste competitiewedstrijd van deze zondag begonnen: Westerlo - KRC Genk. In het bezoekersvak zijn er geen meegereisde Genk-supporters te bespeuren: zij boycotten deze partij. Ze zijn misnoegd omdat het aantal beschikbare tickets voor bezoekers met de helft daalde en supportersbussen beperkingen werden opgelegd.

Westerlo verdedigt zich door te wijzen naar geplande verbouwingen, maar dat argument valt in dovemansoren. In aanloop naar de wedstrijd heeft Thorsten Fink zich al uitgedrukt over de kwestie: hij vindt het erg jammer dat de Genkse aanhang niet aanwezig is in 't Kuipje. Het is duidelijk dat de Duitser nog niet van mening veranderd is.

Fink betreurt dat Genk de fans moet missen

Vlak voor de aftrap heeft de trainer van KRC Genk er zich nog eens over uitgelaten. "Natuurlijk ben ik er niet blij mee. We hebben de fans nodig. Als dat niet zo zou zijn, waarom zouden er dan supporters zijn? Fans zijn er om ons te ondersteunen. We missen hen vandaag", zegt hij bij DAZN. Er zit voor Fink en zijn spelers weinig anders op dan het te aanvaarden.

Of de supporters een punt hebben over de ticketregeling in Westerlo of niet, daar spreekt Fink zich niet over uit. Vanuit zijn standpunt is het vooral zonde dat de spelers niet op dezelfde steun kunnen rekenen als anders. "We zullen zien hoe het zonder hen zal lopen en of we zonder hen kunnen winnen", zegt Fink nog over de afwezigheid van de uitsupporters.

Een klein nadeel voor Genk

"Het is mogelijk, maar door de afwezigheid van de fans verdwijnt een klein voordeel dat we anders zouden hebben." Desondanks zou het niet als excuus gebruikt mogen worden. "Het belangrijkste is dat we op het veld presteren." 

Volg Westerlo - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

Volg Westerlo - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

