Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Vincent Janssen lijkt eindelijk zijn vorm terug te vinden. Tegen Eupen scoorde de spits van Antwerp voor het eerst sinds begin augustus opnieuw twee keer. Volgens Franky Van der Elst kan Janssen zelfs bij elke Belgische topclub een meerwaarde zijn.

Is Vincent Janssen weer op gang gekomen? Sinds speeldag twee scoorde de Nederlandse spits niet meer voor Antwerp, tot het bekerduel tegen KAS Eupen. Janssen legde er meteen twee in het mandje.

"Werkkracht en Janssen, da’s een beetje synoniem, zeker? Zijn laatste goal was al geleden van 3 augustus. Da’s een eeuwigheid, hè. Maar je kan hem nooit verwijten dat hij er niet voor gaat", zegt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

Vincent Janssen bij een andere Belgische topclub?

"Hij is niet negatief tegenover zijn ploegmaats, blijft ambetant om tegen te spelen... Terwijl die ploeg minder draait en je daar als spits slachtoffer van bent. Je krijgt minder kansen en gaat dus ook minder scoren", gaat hij verder.

Geen makkelijk seizoensbegin dus, maar Van der Elst heeft geen medelijden met Janssen. Hij had namelijk ook gewoon kunnen vertrekken bij The Great Old. Zijn contract loopt na volgend seizoen af, en dan zou hij zelfs voor een Belgische ploeg een goede kans kunnen zijn.

"Vincent Janssen kan bij elke Belgische club een meerwaarde zijn. Hij is fysiek sterk, ervaren, heeft venijn. Ga het rijtje met spitsen bij onze topclubs maar eens af. Bij eender welke topploeg doet hij niet onder voor wat er al staat", besluit Van der Elst.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

