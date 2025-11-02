Onwaarschijnlijke houding van John Textor onthuld: "Het is een klotesituatie bij RWDM, ik ga daar niet heen"

Onwaarschijnlijke houding van John Textor onthuld: "Het is een klotesituatie bij RWDM, ik ga daar niet heen"

Over John Textor vallen wellicht wel wat straffe verhalen te vertellen. Dat heeft Gauthier Ganaye dan ook gedaan in "En Off", de nieuwe show van Sacha Tavolieri.

Ganaye heeft ook al wat watertjes doorzwommen in het voetbal. Hij is algemeen directeur van KV Oostende geweest en was tussen 2020 en 2023 voorzitter van AS Nancy. In juli 2023 werd hij aangesteld als algemeen directeur bij RWDM. Zo leerde hij ook de befaamde John Textor kennen en die zou een blijvende indruk op hem nalaten.

Textor was sinds het voorgaande seizoen eigenaar van de Molenbeekse club. RWDM was op dat moment gepromoveerd naar de Jupiler Pro League. De rest is geschiedenis. Aan het eind van het seizoen 2023-2024 stond RWDM op de laatste plaats in de reguliere competitie. Het degradeerde dus opnieuw naar de Challenger Pro League. 

Textor uitgenodigd voor trainingskamp RWDM

In "En Off", de nieuwe show gepresenteerd door Sacha Tavolieri, ging Gauthier Ganaye in op zijn periode in Sint-Jans-Molenbeek. Die kwam ten einde in mei 2024, na de degradatie. Hij onthulde met name een nogal bizarre anekdote over John Textor. Ganaye had de Amerikaanse eigenaar uitgenodigd om de spelers van RWDM te begroeten tijdens een trainingskamp in het tussenseizoen.

Daar had Textor nu eens totaal geen zin in en dat maakte hij in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk. "Je begrijpt nog steeds niet wie ik ben", sneerde hij. "Het is daar bij RWDM een klotesituatie, ik heb geen zin om daarheen te gaan. Ik ga liever naar Lyon. Ik ga waar het geluk is", zou John Textor toen geantwoord hebben.

RWDM Brussels kent moeizaam seizoen

We kunnen ons goed inbeelden dat het zo verlopen is. De prioriteiten van John Textor waren meteen duidelijk. Als het niet allemaal op wieltjes loopt, laat hij zich blijkbaar liever niet zin. Momenteel is RWDM Brussels ook aan een moeizaam seizoen bezig in de Challenger Pro League.

RWDM Brussels

