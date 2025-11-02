Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

STVV boekte een verdiende overwinning in de beker en zag twee jonge spelers uitblinken. Zowel doelman Matt Lendfers als middenvelder Alouis Diriken lieten een sterke indruk na bij hun eerste basisplaats.

De wedstrijd leverde STVV niet alleen een kwalificatie op, maar ook bevestiging van het aanwezige jonge talent. Matt Lendfers stond voor het eerst onder de lat bij de hoofdmacht. Hij hield de nul en toonde zich zelfverzekerd. “Ik probeer veel te praten met mijn verdedigers en ben comfortabel met de bal aan de voet”, stelt hij in Het Belang van Limburg. De doelman wil zich verder ontwikkelen en mikt op regelmatige speelminuten.

Lendfers en Diriken benutten hun kans

Lendfers gaf aan dat hij zijn rol als sluitstuk serieus neemt en zich wil profileren als meerwaarde voor het team. “Ik wil zo veel mogelijk spelen, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken.” Zijn optreden werd positief onthaald door de technische staf, die zijn communicatieve kwaliteiten en balbehandeling roemde.

Ook Alouis Diriken kende een geslaagde avond. De verdedigende middenvelder kreeg een basisplaats en bekroonde die met een doelpunt. “Ik ben enorm blij met mijn nieuw contract en mijn basisplaats”, zegt hij. Zijn treffer viel vroeg in de tweede helft, na een actie waarbij hij naar binnen sneed en zijn schot via een deviatie in doel zag verdwijnen.

Diriken beschrijft het moment als intens. “De ontlading was enorm. Vanaf toen was het één en al emotie.” Hij hoopt dat zijn prestatie leidt tot meer kansen in de basis. “Als voetballer wil je zo veel mogelijk spelen, ik hoop snel een volgende basisplaats te krijgen.” Zijn inzet en rendement werden door de staf positief geëvalueerd.





Positieve signalen voor STVV

De overwinning en de prestaties van Lendfers en Diriken zorgen voor optimisme binnen de club. Beide spelers gaven blijk van maturiteit en ambitie. “Dit is een mooi begin, op naar meer”, besluit Lendfers. De clubleiding ziet in hen twee profielen met groeipotentieel.