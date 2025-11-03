WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

België heeft zijn eerste wedstrijd op het WK U17 met 3-2 verloren van Argentinië. De jonge Duivels gaven een 2-1 voorsprong helemaal uit handen op 3 minuten tijd.

België heeft zijn WK U17 in Qatar op gang getrapt. De jonge Rode Duivels namen het meteen op tegen Argentinië in groep D. De andere landen uit groep D, Fiji en Tunesië, begonnen iets later op de dag aan hun partij.

Bondscoach Bob Browaeys koos voor deze elf namen in de basis: Brughmans; De Kimpe, Jonkers, Gielen, Wins; Braspenning, De Wannemacker, Fernandez; Bisiwu, Naert, Camara. De wedstrijd begon redelijk rustig.

Weinig doelgevaar voor rust

Na een halfuur spelen mochten de jonge Duivels vooral blij zijn dat ze nog met tien op het veld stonden. Bisiwu ging door op de knie van een Argentijn. Veel kansen vielen er nog niet, tot de Argentijnen plots op voorsprong kwamen.

Na 37 minuten spelen kon Tulian zijn land op voorsprong zetten door Brughmans te kloppen, die voordien niet veel werk had. Op slag van rusten knikten de Duivels zich weer in de partij. De Kimpe zette de 1-1 op bord (45+4').





Na de pauze ging het plots heel snel

Na rust viel op dat beide ploegen toch iets meer het gaspedaal indrukten. Kort voor het uur konden de Belgen op voorsprong komen na een doelpunt van Stan Naert. Ali Camara leverde de 1-2 af op een presenteerblaadje, waarna de spits het leer binnen kon tikken.

Nadien liep het plots allemaal in de soep, de vreugde duurde niet lang. Nog geen tien minuten later maakte Jainikoski er 2-2 van met een gekruist schot. Esquivel scoorde drie minuten later de 3-2 met een staalhard schot. De Duivels waren wat van slag.

Een dikke tien minuten voor tijd kreeg Mitongo een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar hij trapte naast doel. Bondscoach Browaeys vroeg een 'challenge' aan, enkele minuten voor tijd. Er is geen klassieke VAR, maar bondscoaches kunnen twee keer per match de refs vragen om iets te reviewen.

De scheidsrechter zag echter geen strafschop in een fout die Browaeys wel zag. In de blessuretijd kwam Mitongo opnieuw één op één met de Argentijnse doelman, maar hij trapte opnieuw naast. Zijn laatste poging was wel moeilijker.

Zo eindigde de eerste wedstrijd van de nationale U17 op een 3-2 nederlaag. De jonge Duivels zullen nu punten moeten pakken tegen Fiji en Tunesië. Met Argentinië zou de zwaarste partij van de groepsfase al wel achter de rug moeten zijn.