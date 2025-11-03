"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

Na zijn afscheid als voetballer duikt Toby Alderweireld nu op in de filmwereld. De ex-Rode Duivel krijgt een kleine rol als cipier in de actiefilm Paradise en noemt het met een knipoog "de rol van zijn leven."

Toby Alderweireld besloot afgelopen seizoen om te stoppen met voetballen. Hij kreeg op de Bosuil een gepast afscheid en verdween uit de voetbalwereld, als speler. Toch staat hij nog vaak in de spotlights.

De voormalige Rode Duivel nam deel aan The Masked Singer, waar hij Oehoe de uil was. Dat verwees naar de Bosuil. Maar daar zal zijn avontuur in de showbizzwereld niet bij blijven.

Alderweireld krijgt een kleine rol in de film Paradise

"Ik heb een cameo in de film ‘Paradise’", vertelde Alderweireld op maandag bij JOE volgens HLN. Hij zal dus een korte rol op zich nemen in die film, maar wel eentje die hij graag doet.

"Het is de rol van mijn leven. Ik speel een cipier. Toen ze het mij vroegen dacht ik: ‘waarom niet?’. Maar laten we het vooral kaderen, want ik kom enkel in de beginscène voor."

Veel minuten krijgt hij wel niet in de film. "Ik heb tekst ja. (lacht) Twee zinnen. Het wordt een film vol actie", besluit Alderweireld. Zou een carrière in de filmindustrie hem liggen?