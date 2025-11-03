De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

Deze week eindigde Sporting Anderlecht op de vierde plaats van de Algarve Cup U15. Crésus Kana werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Hij lijkt zo op weg om op termijn door te stomen naar de A-kern van paars-wit.

Vorige week namen de U15 van Sporting Anderlecht deel aan de Algarve Cup U15, samen met grote Europese clubs zoals Atlético Madrid, Benfica, Porto en ook FC Sevilla.

In de groepsfase bleef paars-wit ongeslagen met twee gelijke spelen tegen Aarhus (1-1) en FC Porto (1-1), en een overwinning tegen de Elite London Academy (3-0).

Day 1 schedules of the Algarve Elite Cup U15! pic.twitter.com/zwZwezf3qB — Algarve Elite Cup (@AlgarveCups) October 27, 2025

Anderlecht vierde, Crésus Kana beste speler van het toernooi

Als tweede in hun groep kwalificeerden de Brusselaars zich voor de volgende ronde, maar uiteindelijk werden ze verslagen door Porto en Sporting Portugal. Deze tweede nederlaag leidde tot hun uitschakeling uit het toernooi.

Sporting Anderlecht eindigde echter op de vierde plaats in deze internationale competitie voor jongeren, waarmee de reputatie van de academie in Europa werd bevestigd.

Als klap op de vuurpijl werd een Brusselaar uitgeroepen tot beste speler van het toernooi: Crésus Kana (2011), het jongere broertje van Marco Kana, die dit seizoen terugkeert in het eerste elftal van Anderlecht.