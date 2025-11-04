Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat identiteitscontroles aan Belgische voetbalstadions voortaan veel strenger zullen worden uitgevoerd. De maatregel maakt deel uit van een ruimere aanpak om misbruik van toegangsbewijzen en wanordelijkheden rond wedstrijden in te dijken.

De nieuwe richtlijn werd afgelopen weekend al voelbaar bij de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Aan de toegangspoorten van het Lotto Park voerde de politie gerichte controles uit om te verifiëren of de naam op het ticket overeenkwam met die op de identiteitskaart van de houder.

Hoewel het merendeel van de fans probleemloos het stadion binnenraakte, bleken bij een honderdtal supporters de gegevens niet te kloppen. Zij maakten gebruik van een ticket of abonnement dat op iemand anders naam stond, iets wat volgens de voetbalwet niet toegestaan is.

De betrokken fans kregen nog een officiële waarschuwing, maar Binnenlandse Zaken laat weten dat dit de laatste keer was dat men mild zal optreden. Vanaf de volgende controles worden overtreders meteen gesanctioneerd met een stadionverbod van drie maanden en een geldboete.

Tickets mogen enkel op de juiste naam gebruikt worden

De overheid benadrukt dat toegangsbewijzen strikt persoonlijk zijn en niet mogen worden doorgegeven, zelfs niet aan familieleden of vrienden. “Het gaat om een veiligheidsmaatregel die iedereen beschermt", klinkt het bij de dienst Voetbalveiligheid.





De verhoogde waakzaamheid komt er na signalen dat tickets steeds vaker onderling worden doorverkocht of gedeeld, wat de identificatie van supporters bemoeilijkt. Dat maakt het volgens de autoriteiten moeilijker om incidenten op of rond tribunes correct te onderzoeken.

Fans wordt dan ook aangeraden hun naam altijd correct te laten registreren bij aankoop van een ticket of abonnement. Binnenlandse Zaken laat verstaan dat de controles in de komende weken verder worden uitgebreid, ook bij uitwedstrijden.