Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden
Foto: © Voetbalkrant.com

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat identiteitscontroles aan Belgische voetbalstadions voortaan veel strenger zullen worden uitgevoerd. De maatregel maakt deel uit van een ruimere aanpak om misbruik van toegangsbewijzen en wanordelijkheden rond wedstrijden in te dijken.

De nieuwe richtlijn werd afgelopen weekend al voelbaar bij de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Aan de toegangspoorten van het Lotto Park voerde de politie gerichte controles uit om te verifiëren of de naam op het ticket overeenkwam met die op de identiteitskaart van de houder.

Hoewel het merendeel van de fans probleemloos het stadion binnenraakte, bleken bij een honderdtal supporters de gegevens niet te kloppen. Zij maakten gebruik van een ticket of abonnement dat op iemand anders naam stond, iets wat volgens de voetbalwet niet toegestaan is.

De betrokken fans kregen nog een officiële waarschuwing, maar Binnenlandse Zaken laat weten dat dit de laatste keer was dat men mild zal optreden. Vanaf de volgende controles worden overtreders meteen gesanctioneerd met een stadionverbod van drie maanden en een geldboete.

Tickets mogen enkel op de juiste naam gebruikt worden

De overheid benadrukt dat toegangsbewijzen strikt persoonlijk zijn en niet mogen worden doorgegeven, zelfs niet aan familieleden of vrienden. “Het gaat om een veiligheidsmaatregel die iedereen beschermt", klinkt het bij de dienst Voetbalveiligheid.

De verhoogde waakzaamheid komt er na signalen dat tickets steeds vaker onderling worden doorverkocht of gedeeld, wat de identificatie van supporters bemoeilijkt. Dat maakt het volgens de autoriteiten moeilijker om incidenten op of rond tribunes correct te onderzoeken.

Fans wordt dan ook aangeraden hun naam altijd correct te laten registreren bij aankoop van een ticket of abonnement. Binnenlandse Zaken laat verstaan dat de controles in de komende weken verder worden uitgebreid, ook bij uitwedstrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

08:40
37
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

08:00
9
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Hayen - Slot

13:30
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
8
Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

06:30
Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

10:30
6
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
1
Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

07:00
RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

11:20
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

12:20
Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

10:00
12
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

11:00
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
21
DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

10:50
Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

07:40
5
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

18:20
7
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
2
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

08:20
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
5
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
1
Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

21:01
Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

23:00
2
Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

16:30
Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

07:20
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
2
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
1
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
4
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

19:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden DKMA DKMA over Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" 1872 1872 over Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims DKMA DKMA over 📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft 1872 1872 over Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen' Arthur Shelby Arthur Shelby over Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel" Dirk1897 Dirk1897 over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" JaKu JaKu over Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved