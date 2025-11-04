Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Foto: © photonews

Het was opnieuw een interessant weekend van en voor de Belgische arbitrage. En dus was er op maandagavond ook opnieuw heel wat te vertellen over de zaak. Jonathan Lardot liet zich uit over een aantal situaties.

Uiteraard was er (vooral) veel te doen over het eerste doelpunt van Union SG op bezoek bij Zulte Waregem. Daarover had Jonathan Lardot al meteen een opvallende mening. 

Maar er gebeurde afgelopen weekend natuurlijk nog heel wat meer. Alleen al in de wedstrijd van Essevee tegen Union was er ook nog de strafschop na handspel van Anton Tanghe. 

Veel fases te bespreken dit weekend

Daarover was Lardot formeel in Under Review: "Het was een terechte strafschop wat mij betreft. We hebben geen beelden bij de VAR waaruit blijkt dat hij de bal eerst met de borst raakt, maar de bal wijzigt ook niet van richting."

Ook in de wedstrijd tussen La Louvière en Cercle Brugge waren er twee strafschopfases. De VAR greep twee keer in: een keertje om een elfmeter toe te wijzen en een keertje om er eentje te annuleren. "Ik had het liever omgekeerd gezien", aldus Lardot. "We gaan intern bekijken waarom de ref dat op het veld niet zag."

Rode kaarten voor Max Dean en Daam Foulon terecht volgens Jonathan Lardot

In OH Leuven - KAA Gent was er een rode kaart voor Max Dean: "Een zeer gevaarlijke tackle die we niet willen zien. Het was een zeer terechte beslissing. Ik hoop dat Dean vandaag toegeeft als hij de beelden ziet dat het rood is."

En wat met de rode kaart van Daam Foulon? "Het gaat daar vooral over de intensiteit van de fout. Het is niet met schouder tegen schouder, maar met het linkerbeen ter hoogte van de heup. Daar verwachten we een rode kaart voor."

