Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Foto: © photonews

Nicky Hayen, hoofdtrainer van Club Brugge sinds maart 2023, wordt in internationale media genoemd als een van de meest veelbelovende coaches van Europa. Zijn naam circuleert inmiddels in verband met topclubs, waaronder zelfs Liverpool.

Van bescheiden start tot Champions League

Hayen begon zijn trainersloopbaan bij Zwarte Leeuw, een club uit de lagere reeksen. Daarna volgden functies als assistent en interimcoach bij diverse Belgische en Saoedische teams. In januari 2022 werd hij aangesteld bij Haverfordwest in Wales, waar hij in elf wedstrijden het team van de voorlaatste plaats naar de rand van Europese play-offs leidde.

Zijn prestaties in Wales bleven niet onopgemerkt. Rob Edwards, voorzitter van Haverfordwest, omschrijft hem als “een werker, methodisch en betrokken bij het mentale welzijn van spelers”, zo klinkt het bij Sport.es. Hayen werd geprezen om zijn rustige aanpak en zijn vermogen om spelers individueel te benaderen. Volgens Edwards had hij een bijzondere uitstraling, zonder luid te zijn.

In de zomer van 2022 kwam Hayen bij Club Brugge terecht als coach van het U23-team. Na het vertrek van Scott Parker en later Ronny Deila schoof hij door naar het eerste elftal. Sindsdien boekte hij opmerkelijke resultaten.

Interesse van Celtic en voorspelling over Liverpool

De prestaties van Hayen hebben geleid tot interesse van andere clubs. Zo wordt hij genoemd bij Celtic, al houdt hij zich daar publiekelijk afzijdig van. Zijn naam wordt ook in verband gebracht met een mogelijke toekomst in de Premier League.

Rob Edwards is uitgesproken over Hayens potentieel. “Ik denk dat Nicky Hayen binnen twee jaar Arne Slot zal vervangen bij Liverpool”, onderstreept hij de hoge verwachtingen die leven rond de coach van blauwzwart.

