U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

Lorenz Lomme
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"
De U17 Rode Duivels zijn met grote ambities afgezakt naar Qatar, waar ze de komende periode aan de bak komen op het WK U17. Bondscoach Bob Browaeys en co startten het toernooi echter met een valse noot na een 3-2-nederlaag tegen topland Argentinië. Maar dat tast het vertrouwen vooralsnog niet aan.

De U17 beschikken over een uitzonderlijke lichting en zijn zich daar ook bewust van. Zo wordt er luidop gedroomd van de titel in het Midden-Oosten, wat voor ons land uiteraard een primeur zou zijn. De eerste tegenstander in de groepsfase was Argentinië, dat net iets te sterk bleek.

De Belgen beten maandag met 3-2 in het stof, nadat ze via De Kimpe een achterstand omgedaan hadden gemaakt. Naert gaf de Belgen zelfs uitzicht op de drie punten, maar in drie minuten werd die droom door Jainikoski en Esquivel aan diggelen geslagen. Een valse start dus, maar de Belgen laten het hoofd niet hangen.

Browaeys vindt dat gelijkspel correcter was

Bob Browaeys vindt bij Sporza dat zijn ploeg meer verdiende. "We vonden dat een gelijkspel een betere weergave was van de wedstrijd", aldus Browaeys. "Argentinië heeft wel drie keer geweldig afgewerkt, een beetje typisch hun voetbal. We probeerden die schoten wel af te blokken, maar dat lukte niet. Zelf hebben we de kansen afgedwongen, maar de details maakten het verschil."

Doelman Luca Brughmans sloot zich aan bij zijn coach. "Ik denk dat we een goede wedstrijd spelen. Argentinië begon sterk, maar ik denk dat we onze voet ernaast hebben gezet", zegt de doelman van KRC Genk. "De 1-1 voor rust heeft ons goed gedaan. Daardoor konden we doorduwen naar de 2-1. We hebben 90 minuten lang perfect verdedigd op hun voorzetten. Dan trappen ze er twee slechte, maar vallen ze perfect in de voet."

Wat betekent de nederlaag nu voor het vervolg van het toernooi? "Dat is jammer, maar we weten ook dat er nog niets verloren is. We mogen toch terugkijken op een eerste prima wedstrijd", vindt Brughmans. "Uiteindelijk hebben we geprobeerd ons spel te maken én scoorden we twee mooie goals", voegde een positieve Browaeys eraan toe. "De spelers waren op niveau. Nu moeten we ze snel mogelijk de knop omdraaien naar de match tegen Fiji." Afspraak nu donderdag om 15u45 Belgische tijd.

