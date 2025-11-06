Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Foto: © photonews

Speeldag 14 van de Jupiler Pro League belooft wel wat vuurwerk, met uiteraard op zondag de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Erik Lambrechts, deze week nog actief in de Champions League, mag die wedstrijd in handen nemen. Jan Boterberg krijgt Gent-Genk.

Dit zijn de scheidsrechters, assistenten en VAR:

7/11/2025 – 20:45 | F.C.V. DENDER E.H. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Wim Smet
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Jonas Timmermans

8/11/2025 – 16:00 | CERCLE BRUGGE K.S.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN

Scheidsrechter: Simon Bourdeaud’hui
Assistent 1: Jonas Van Dyck
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Mathias Hillaert
RO: Roel Bensch

8/11/2025 – 18:15 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO

Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Lothar D’Hondt
AVAR: Laurent Willems
RO: Yenthe Boogaerts

8/11/2025 – 20:45 | R. ANTWERP F.C. – RAAL LA LOUVIÈRE

Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Jasper Vitse
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Christophe Snoeck

9/11/2025 – 13:30 | R.S.C. ANDERLECHT – CLUB BRUGGE K.V.

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Lothar D’Hondt
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Quentin Blaise
RO: Istvan Lagaert

9/11/2025 – 16:00 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – R. STANDARD DE LIÈGE

Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistent 1: Laurent Conotte
Assistent 2: Vito Di Vincenzo
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Bert Put
AVAR: Nico Claes
RO: Dieter Van Esch

9/11/2025 – 18:30 | K.A.A. GENT – K.R.C. GENK

Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Brent Staessens
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

9/11/2025 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – R. UNION ST.-GILLOISE

Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Mathias Hillaert
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Ella De Vries
RO: Ermaild Mataj

