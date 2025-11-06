FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

De FIFA pakt op 5 december uit met een nieuw initiatief: de jaarlijkse *FIFA Peace Prize - Football Unites the World', een prijs die mensen of organisaties moet eren die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor vrede. De eerste uitreiking vindt plaats in Washington DC, tijdens de loting voor het WK 20

De timing — en vooral de locatie — doen echter meer dan één wenkbrauw fronsen. Volgens de FIFA wil de prijs “personen belonen die met buitengewone acties mensen over de hele wereld hebben verenigd.” Een nobel idee, al lijkt de introductie ervan op maat gemaakt voor één specifieke figuur: de Amerikaanse president Donald Trump. Die ziet zichzelf al jaren als een vredestichter, maar kreeg nooit de Nobelprijs waarop hij hoopte.

Dat Gianni Infantino en Trump een warme relatie onderhouden, is geen geheim. De FIFA-voorzitter was aanwezig bij Trumps inauguratie, poseerde met hem in de Oval Office met de WK-beker en vergezelde hem op diplomatieke reizen naar het Midden-Oosten. Hun samenwerking bij de zogenaamde “Gaza-top” versterkte die band nog meer.

Een innige band tussen Trump en Infantino

Critici zien in de vredesprijs dan ook een politieke geste, vermomd als sportieve eer. De timing - kort nadat Trump opnieuw een internationale vredesonderscheiding misliep - voedt de vermoedens dat Infantino hem alsnog zijn “moment van erkenning” wil gunnen.

In zijn verklaring benadrukte Infantino dat “het essentieel is om mensen te eren die bruggen bouwen en conflicten helpen beëindigen.” Opvallend, want de FIFA-baas prees Trump vorige maand al publiekelijk voor zijn “cruciale rol in het vredesproces in Gaza”. Volgens Infantino zou er “zonder president Trump geen vrede zijn geweest.”

De ‘FIFA Peace Prize’ wordt dus niet enkel een symbolisch moment voor de wereldvoetbalbond, maar mogelijk ook een diplomatiek schouwspel met politieke bijsmaak. Op 5 december weten we of de eerste laureaat inderdaad Donald Trump wordt.