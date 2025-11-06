FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)
Foto: © photonews
Word fan van België! 2605

De FIFA pakt op 5 december uit met een nieuw initiatief: de jaarlijkse *FIFA Peace Prize - Football Unites the World', een prijs die mensen of organisaties moet eren die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor vrede. De eerste uitreiking vindt plaats in Washington DC, tijdens de loting voor het WK 20

De timing — en vooral de locatie — doen echter meer dan één wenkbrauw fronsen. Volgens de FIFA wil de prijs “personen belonen die met buitengewone acties mensen over de hele wereld hebben verenigd.” Een nobel idee, al lijkt de introductie ervan op maat gemaakt voor één specifieke figuur: de Amerikaanse president Donald Trump. Die ziet zichzelf al jaren als een vredestichter, maar kreeg nooit de Nobelprijs waarop hij hoopte.

Dat Gianni Infantino en Trump een warme relatie onderhouden, is geen geheim. De FIFA-voorzitter was aanwezig bij Trumps inauguratie, poseerde met hem in de Oval Office met de WK-beker en vergezelde hem op diplomatieke reizen naar het Midden-Oosten. Hun samenwerking bij de zogenaamde “Gaza-top” versterkte die band nog meer.

Een innige band tussen Trump en Infantino

Critici zien in de vredesprijs dan ook een politieke geste, vermomd als sportieve eer. De timing - kort nadat Trump opnieuw een internationale vredesonderscheiding misliep - voedt de vermoedens dat Infantino hem alsnog zijn “moment van erkenning” wil gunnen.

In zijn verklaring benadrukte Infantino dat “het essentieel is om mensen te eren die bruggen bouwen en conflicten helpen beëindigen.” Opvallend, want de FIFA-baas prees Trump vorige maand al publiekelijk voor zijn “cruciale rol in het vredesproces in Gaza”. Volgens Infantino zou er “zonder president Trump geen vrede zijn geweest.”

De ‘FIFA Peace Prize’ wordt dus niet enkel een symbolisch moment voor de wereldvoetbalbond, maar mogelijk ook een diplomatiek schouwspel met politieke bijsmaak. Op 5 december weten we of de eerste laureaat inderdaad Donald Trump wordt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

17:07
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

15:30
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

16:00
De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Analyse

De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken

15:00
1
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
5
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
3
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
1
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
15
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
7
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
4
Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

11:40
6
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
5
Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

10:30
4
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
49
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
9
"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

09:00
16
Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

07:00
2
Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

08:40
8
Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

08:20
"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

08:00
3
"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

07:40
Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

07:21
27
ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

06:30
3
Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
12
🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 13/11 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 13/11 IJsland IJsland
Armenië Armenië 13/11 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 13/11 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 13/11 Italië Italië
Engeland Engeland 13/11 Servië Servië
Andorra Andorra 13/11 Albanië Albanië
Ierland Ierland 13/11 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans? 1872 1872 over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Dirk1897 Dirk1897 over "De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben? Afzuip Afzuip over De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over "Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV Birger J. Birger J. over Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" Standard 2.0 Standard 2.0 over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft? filip.dhose filip.dhose over "Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved