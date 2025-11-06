Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Lorenz Lomme
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham
Met Vincent Kompany staat er tegenwoordig een Belg aan de knoppen bij Bayern München. De voormalige Rode Duivel legt voorlopig een foutloos parcours af met Der Rekordmeister na een nieuwe zege in de Champions League, dit keer tegen PSG. En Bayern lijkt alleen maar sterker te willen gaan worden.

Kompany heeft van Bayern een machine gemaakt die alles en iedereen platwalst in het seizoen 2025/26. Club Brugge kan ervan meespreken, en sinds dinsdagavond ook PSG. De titelverdediger ging in eigen huis met 1-2 onderuit en zo blijft Bayern de zeges aan elkaar rijgen.

Harry Kane is de grote aanvalsleider in het zuiden van Duitsland. De Engelsman tekende al voor 12 goals en 3 assists op moment van schrijven. Achter Kane beschikt Kompany over Nicolas Jackon, maar de Senegalees kon nog niet echt overtuigen in het shirt van Bayern, dat de markt blijft afspeuren, zo blijkt.

Dusan Vlahovic op de lijst van Bayern

Zo staat Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic volgens transferexpert Ekrem Konur op het lijstje van Bayern. Kompany en co zouden de situatie van de Serviër van dichtbij in de gaten houden. Vlahovic heeft een contract tot het einde van dit seizoen, maar de Oude Dame zou dat willen verlengen.

Er is echter zware concurrentie voor Bayern. Ook FC Barcelona en Tottenham Hotspur worden namelijk vermeld door Konur. Als Vlahovic niet verlengt bij Juve, dan zouden de drie genoemde clubs klaarstaan met een stevig loon.

Vlahovic, nog altijd maar 25, speelt sinds januari 2022 voor Juventus. Dat betaalde toen maar liefst 83,5 miljoen aan Fiorentina. De sterke spits zit sindsdien aan 64 goals en 15 assists in Turijn, volgens Transfermarkt. Scoort hij binnenkort zijn goals voor Bayern?

