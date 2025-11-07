Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Club Brugge heeft wederom goud in handen. De prestaties van Nicolo Tresoldi springen in het oog. Meer zelfs: enkele Europese (top)clubs hebben al info opgevraagd bij Club Brugge.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 7,5 miljoen euro om Nicolo Tresoldi weg te halen bij Hannover 96. De Italiaanse Duitser - of is het omgekeerd? - drukte meteen zijn stempel op blauw-zwart.

Nicolo Schira weet dat verschillende Duitse clubs de prestaties van Tresoldi volgen. Meer zelfs: Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen en VfL Wolfsburg hebben meer dan gewone interesse.

Dat is niet toevallig. Tresoldi bewijst niet alleen op Champions League-niveau wat hij waard is. De 21-jarige aanvaller is geboren in Duitsland en speelt voor Jong Duitsland. Dat is bij onze buren altijd gevoelig.

Minstens even belangrijk: ook AC Milan heeft via tussenpersonen al gepolst bij Club Brugge. "Ik droom ervan om ooit voor AC Milan te spelen", liet Tresoldi zich onlangs ontvallen. "Het is sinds kleins af aan mijn favoriete club."

Jackpot, deel 1891

Wat zou het antwoord van blauw-zwart geweest zijn? We hebben zo'n vermoeden dat het iets is met (nog) niet te koop en een bedrag dat beduidend hoger ligt dan dertig miljoen euro.