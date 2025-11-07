Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft wederom goud in handen. De prestaties van Nicolo Tresoldi springen in het oog. Meer zelfs: enkele Europese (top)clubs hebben al info opgevraagd bij Club Brugge.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 7,5 miljoen euro om Nicolo Tresoldi weg te halen bij Hannover 96. De Italiaanse Duitser - of is het omgekeerd? - drukte meteen zijn stempel op blauw-zwart.

Nicolo Schira weet dat verschillende Duitse clubs de prestaties van Tresoldi volgen. Meer zelfs: Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen en VfL Wolfsburg hebben meer dan gewone interesse.

Dat is niet toevallig. Tresoldi bewijst niet alleen op Champions League-niveau wat hij waard is. De 21-jarige aanvaller is geboren in Duitsland en speelt voor Jong Duitsland. Dat is bij onze buren altijd gevoelig.

Minstens even belangrijk: ook AC Milan heeft via tussenpersonen al gepolst bij Club Brugge. "Ik droom ervan om ooit voor AC Milan te spelen", liet Tresoldi zich onlangs ontvallen. "Het is sinds kleins af aan mijn favoriete club."

Jackpot, deel 1891

Wat zou het antwoord van blauw-zwart geweest zijn? We hebben zo'n vermoeden dat het iets is met (nog) niet te koop en een bedrag dat beduidend hoger ligt dan dertig miljoen euro.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
7
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
3
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

08:10
2
Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
13
'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

20:00
6
Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

22:00
6
Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

06:30
Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

21:00
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

22:54
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

23:00
1
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

19:40
Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

22:30
Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

21:40
VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

19:00
3
Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League Analyse

Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

20:40
4
Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

21:30
Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

21:20
EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

20:20
Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
1
STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

20:30
Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

18:20
2
Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Analyse

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

18:40
6
Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

19:30
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

19:20
Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

18:00
1
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
2
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
2
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 10
Werder Bremen Werder Bremen 20:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 08/11 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 08/11 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 08/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 08/11 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 08/11 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 09/11 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/11 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat joris--82 joris--82 over Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven cartman_96 cartman_96 over Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen' laszlo laszlo over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" FCB vo altijd FCB vo altijd over Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren GregoG GregoG over Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan" GregoG GregoG over Jonge Duivels walzen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond Vermeiren Willy Vermeiren Willy over VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved