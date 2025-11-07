Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo was opvallend afwezig op de begrafenis van Diogo Jota. In een interview met Piers Morgan legt hij uit waarom: hij wilde de aandacht niet naar zichzelf trekken en de familie in alle rust laten rouwen.

In juli werd de voetbalwereld getroffen door het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De Portugese international kwam om bij een verkeersongeval.

Opvallend was dat Cristiano Ronaldo, als kapitein van de nationale ploeg en vriend van Jota, niet aanwezig was op zijn begrafenis. Er werd gespeculeerd over de redenen, maar in een recent interview met Piers Morgan legde hij uit waarom.

Ronaldo wou de aandacht niet opeisen

"Toen ik het bericht zag, kon ik het niet geloven. Ik heb veel gehuild", opende CR7. Het was volgens hem "een zeer moeilijke periode voor het land, de familie, de vrienden en de ploegmaats."

Hij gaf twee redenen voor zijn afwezigheid: ten eerste gaat hij sinds de dood van zijn vader niet meer naar begrafenissen. En ten tweede wilde hij er "geen circus van maken".





"Ik ging niet, omdat de aandacht dan op mij zou liggen, en dat wil ik niet", klinkt het nog. De Portugese ster voelt zich goed bij zijn beslissing en ligt niet wakker van de kritiek. "Ik hoef niet voor de camera’s te staan zodat mensen zien wat ik doe. Ik doe dingen liever achter de schermen."