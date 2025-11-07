Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Vanavond werden in de Challenger Pro League twee wedstrijden afgewerkt. Die maken deel uit van de dertiende speeldag in tweede klasse.

In de Challenger Pro League zijn we aan de dertiende speeldag toe. Leider SK Beveren kwam vanavond al in actie, op bezoek bij Lommel. Ook Jong KAA Gent kwam in actie, op bezoek in het Luikse. Een overzicht van alle uitslagen en doelpuntenmakers van de vanavond gespeelde wedstrijden:

Club Luik – Jong KAA Gent 0-2

Vlak voor het half uur bracht Abubakar Abdullahi de youngsters van KAA Gent op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van El Hadji Seck na een snelle counter met een schot van dichtbij. Vlak voor de rust kreeg Mamadou Diallo van de Buffalo's een rode kaart.

Ondanks een mannetje minder konden de bezoekers op de counter de voorsprong verdubbelen. Abdullahi scoorde zijn tweede van de avond in de 67ste minuut.

Lommel – SK Beveren 2-2

Christian Brüls scoorde in de 20ste minuut met een knap schot van buiten het strafschopgebied richting de linkerbenedenhoek. Dat gebeurde op aangeven van Jearl Margaritha.

Kurt Abrahams maakte er net na de rust met een schot op aangeven van Christophe Janssens snel 0-2 van. Lommel liet niet begaan en scoorde snel de aansluitingstreffer van Joey Pelupessy op assist van Ralf Seuntjens.

Tien minuten later kreeg Eyoma zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg met zijn tienen verder moest. In de blessuretijd zette Dries Wouters de bordjes nog in evenwicht (2-2).

Zaterdag staan er drie wedstrijden op het programma, met onder andere de clash tussen KV Kortrijk en Patro Eisden. Zondag volgen nog twee wedstrijden, met ook RWDM-Beerschot.

