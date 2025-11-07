Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze zaterdag gaat het Bayern van Vincent Kompany op jacht naar een 17e opeenvolgende overwinning in 17 wedstrijden. De Belgische coach sprak vrijdag met de pers voorafgaand aan de volgende wedstrijd van zijn ploeg.

De Duitsers trekken dit weekend naar de hoofdstad, waar ze Union Berlin partij geven. De tegenstander staat momenteel tiende in de Bundesliga, geen eenvoudige opdracht. Het is bovendien een wedstrijd die de indrukwekkende reeks van Bayern kan doen sneuvelen. Toch hecht Vincent Kompany zelf niet te veel belang aan die 16 opeenvolgende zeges.

Hij kijkt bewust van match tot match. "Na elke wedstrijd moeten we onze teller opnieuw op nul zetten. Dat zeg ik omdat ik het zelf heb meegemaakt, zowel als speler als trainer: alles draait altijd om de volgende wedstrijd. Die match tegen PSG is al voorbij. Ik heb niet echt het gevoel van ‘16 keer op rij gewonnen’. Je moet elke wedstrijd lessen trekken, dat stopt nooit, of je nu wint of verliest.”

"We moeten constant blijven. We hebben PSG verslagen, nu gaan we naar Union en proberen we daar ook te winnen." De Belgische coach weet dat er geen reden is om te vroeg te juichen: het seizoen is nog lang en in november win je geen prijzen, dat benadrukte hij onlangs ook al.

Een verraderlijke verplaatsing

Union Berlin verloor dit seizoen nog maar één keer thuis. Kompany beseft dus dat het moeilijk wordt. "De thuissterkte van Union valt meteen op. Het is een compacte ploeg, sterk in de duels, met veel loopvermogen en ervaring. Ze verdedigen goed voor doel en zetten meteen druk op wie de bal heeft. Het lijkt wat op Keulen: dezelfde collectieve kracht, veel lef en veel samenhang."

"En dan heb je nog hun spitsen, die regelmatig scoren. Er hangt duidelijk een positieve dynamiek in die groep, ze geloven in wat ze doen, dat is hun grootste wapen", aldus Kompany. "Ze speelden vorig seizoen gelijk tegen ons, dus ze zullen extra gemotiveerd zijn. Het wordt opnieuw een heel mooie uitdaging, net zoals tegen PSG. Daar moeten we mentaal klaar voor zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union Berlin - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (08/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Union Berlin
Vincent Kompany

Meer nieuws

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - ten Hag - Heitinga

17:20
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
1
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
5
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
5
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
1
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
2
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
8
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
4
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
5
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
1
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
7
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
26
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
18
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
24

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 10
Werder Bremen Werder Bremen 20:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 08/11 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 08/11 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 08/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 08/11 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 08/11 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 09/11 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/11 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat Shooters Shooters over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!" King of Highbury King of Highbury over Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder King of Highbury King of Highbury over Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match FC BRUGES FC BRUGES over Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk FC BRUGES FC BRUGES over "Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved