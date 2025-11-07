Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Deze zaterdag gaat het Bayern van Vincent Kompany op jacht naar een 17e opeenvolgende overwinning in 17 wedstrijden. De Belgische coach sprak vrijdag met de pers voorafgaand aan de volgende wedstrijd van zijn ploeg.

De Duitsers trekken dit weekend naar de hoofdstad, waar ze Union Berlin partij geven. De tegenstander staat momenteel tiende in de Bundesliga, geen eenvoudige opdracht. Het is bovendien een wedstrijd die de indrukwekkende reeks van Bayern kan doen sneuvelen. Toch hecht Vincent Kompany zelf niet te veel belang aan die 16 opeenvolgende zeges.

Hij kijkt bewust van match tot match. "Na elke wedstrijd moeten we onze teller opnieuw op nul zetten. Dat zeg ik omdat ik het zelf heb meegemaakt, zowel als speler als trainer: alles draait altijd om de volgende wedstrijd. Die match tegen PSG is al voorbij. Ik heb niet echt het gevoel van ‘16 keer op rij gewonnen’. Je moet elke wedstrijd lessen trekken, dat stopt nooit, of je nu wint of verliest.”

"We moeten constant blijven. We hebben PSG verslagen, nu gaan we naar Union en proberen we daar ook te winnen." De Belgische coach weet dat er geen reden is om te vroeg te juichen: het seizoen is nog lang en in november win je geen prijzen, dat benadrukte hij onlangs ook al.

Een verraderlijke verplaatsing

Union Berlin verloor dit seizoen nog maar één keer thuis. Kompany beseft dus dat het moeilijk wordt. "De thuissterkte van Union valt meteen op. Het is een compacte ploeg, sterk in de duels, met veel loopvermogen en ervaring. Ze verdedigen goed voor doel en zetten meteen druk op wie de bal heeft. Het lijkt wat op Keulen: dezelfde collectieve kracht, veel lef en veel samenhang."





"En dan heb je nog hun spitsen, die regelmatig scoren. Er hangt duidelijk een positieve dynamiek in die groep, ze geloven in wat ze doen, dat is hun grootste wapen", aldus Kompany. "Ze speelden vorig seizoen gelijk tegen ons, dus ze zullen extra gemotiveerd zijn. Het wordt opnieuw een heel mooie uitdaging, net zoals tegen PSG. Daar moeten we mentaal klaar voor zijn."