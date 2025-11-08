'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

Vincent Kompany en Bayern München zijn aan een sterk seizoen bezig. Der Rekordmeister is nog ongeslagen en wil dat ook op zaterdag zo houden, wanneer Bayern op bezoek gaat bij Union Berlin. Ondertussen blijven ze in de Beierse bestuurskamer de markt afspeuren.

Bayern is on fire dit seizoen, iets wat ook Club Brugge al mocht ondervinden in de Champions League. Kompany laat zijn ploeg dominant en verzorgd voetballen, en momenteel leidt dat tot een foutloos parcours. Toch willen ze de kern nog sterker maken in de Allianz Arena.

Daarvoor richten Kompany en co het vizier naar verluidt op La Liga. Pablo Barrios zou volgens Fichajes, dat andere bronnen aanhaalt, op het verlanglijstje staan van de Duitse grootmacht. De Spanjaard is momenteel een sterkhouder bij het Atlético Madrid van Diego Simeone.

Bayern wil diep in de buidel tasten

Bayern is bereid om ver te gaan voor Barrios en zou een bod van bijna 70 miljoen euro voorbereiden. Dat is meer dan de marktwaarde van 55 miljoen euro die Transfermarkt momenteel vasthangt aan de drievoudige Spaanse international, die nog een langlopend contract heeft tot midden 2030.

Barrios is een van de smaakmakers van Atlético en laat zich gelden met zijn sterke leiderscapaciteiten. Hij is zowel offensief als defensief een belangrijke pion voor Simeone, die dit seizoen al 14 keer (1 goal) een beroep deed op de speler.

Opvallend: de 22-jarige middenvelder speelde eerst in de jeugd van Real Madrid om daarna de gevoelige overstap te maken naar de opleiding van Atlético. Daar stroomde hij door tot in het eerste elftal, waar hij nu dus een vaste waarde is. Toch hoopt Bayern hem te verleiden om Madrid in te ruilen voor München.