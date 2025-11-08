Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Hugo Broos heeft Zuid-Afrika gekwalificeerd voor het WK 2026, maar de Belgische coach ergert zich aan het gebrek aan speeltijd van Shandre Campbell bij Brugge.

Sinds zijn aantreden als bondscoach van Zuid-Afrika in 2021 had Hugo Broos een duidelijke missie: de Bafana Bafana kwalificeren voor het WK. Na de mislukking van 2022 is de Belgische coach in zijn opzet geslaagd. Zuid-Afrika zal deelnemen aan het WK 2026, hun eerste deelname sinds het toernooi in 2010 dat ze zelf organiseerden.

De bondscoach is geïrriteerd door de situatie van Shandre Campbell, de jonge middenvelder van Club Brugge. Met de naderende Afrika Cup, die in december in Marokko wordt gespeeld, maakt hij zich zorgen over het gebrek aan speeltijd voor zijn speler.

Broos bereidt zich voor op de Afrika Cup

"Net voor een groot toernooi zoals de Afrika Cup starten met dingen te veranderen is geen goed idee", legde hij uit. "Shandre is er, ik houd hem in de gaten. Ik was een beetje boos, omdat hij niet naar het WK U20 kon gaan. Club Brugge had me beloofd dat hij kansen zou krijgen, maar als je kijkt naar het aantal kansen dat hij heeft gehad, is het bijna niets."

Broos vindt dat Club Brugge hun belofte niet is nagekomen. Hij wilde zijn jonge talent meer minuten zien maken om met ritme en zelfvertrouwen naar de Afrika Cup te kunnen gaan.

Het belangrijkste is nu om de Afrika Cup goed voor te bereiden. Maar als de situatie niet verandert, zal hij niet nalaten dit kenbaar te maken.

 

 

