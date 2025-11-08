Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

De malaise bij Antwerp FC lijkt compleet. Na de nederlaag tegen STVV bengelt The Great Old op de voorlaatste plaats in de stand. De crisis aan de Bosuil wordt met de week groter en de vraag is hoelang coach Stef Wils nog aan boord blijft.

Met amper 2 op 24 staat Wils zwaar onder druk. Het bestuur zou de situatie nauwlettend opvolgen, maar een trainerswissel lijkt geen garantie op beterschap. Antwerp kampt met een uitgebluste kern waarin de kwaliteit ontbreekt om mee te doen in de subtop.

Ook analisten twijfelen of Wils de juiste man is, maar ze wijzen vooral naar het bestuur. “Wie moet hij nog opstellen?”, vroeg Wesley Sonck zich af bij 90 Minutes. “Sommige jongens hebben simpelweg niet het niveau voor Antwerp. Dan kun je moeilijk alles op de trainer steken.”

Geen spelers die in de basis staan bij STVV

De zomermercato laat zich duidelijk voelen. Met het vertrek van Lammens, Doumbia, Alderweireld en Chery verloor Antwerp zijn ruggengraat. Hun goedkopere vervangers konden het verschil niet maken. “Zet één speler van Antwerp in de ploeg van STVV. Ik denk niet dat je er iemand vindt”, sneerde Sonck.

Ondertussen probeert Wils intern de rust te bewaren. De spelersgroep zou nog achter hem staan, al groeit het besef dat de komende match cruciaal wordt. “We moeten blijven geloven”, klonk het na STVV. “Alleen samen geraken we hier uit.”





Zaterdag volgt het duel met La Louvière, een absolute test. Bij een nieuwe nederlaag lijkt het onhoudbaar voor Stef Wils. Een overwinning kan dan weer even ademruimte geven. Al blijft het gevoel hangen dat het probleem bij Antwerp dieper zit dan enkel de dug-out.