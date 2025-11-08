Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De malaise bij Antwerp FC lijkt compleet. Na de nederlaag tegen STVV bengelt The Great Old op de voorlaatste plaats in de stand. De crisis aan de Bosuil wordt met de week groter en de vraag is hoelang coach Stef Wils nog aan boord blijft.

Met amper 2 op 24 staat Wils zwaar onder druk. Het bestuur zou de situatie nauwlettend opvolgen, maar een trainerswissel lijkt geen garantie op beterschap. Antwerp kampt met een uitgebluste kern waarin de kwaliteit ontbreekt om mee te doen in de subtop.

Ook analisten twijfelen of Wils de juiste man is, maar ze wijzen vooral naar het bestuur. “Wie moet hij nog opstellen?”, vroeg Wesley Sonck zich af bij 90 Minutes. “Sommige jongens hebben simpelweg niet het niveau voor Antwerp. Dan kun je moeilijk alles op de trainer steken.”

Geen spelers die in de basis staan bij STVV

De zomermercato laat zich duidelijk voelen. Met het vertrek van Lammens, Doumbia, Alderweireld en Chery verloor Antwerp zijn ruggengraat. Hun goedkopere vervangers konden het verschil niet maken. “Zet één speler van Antwerp in de ploeg van STVV. Ik denk niet dat je er iemand vindt”, sneerde Sonck.

Ondertussen probeert Wils intern de rust te bewaren. De spelersgroep zou nog achter hem staan, al groeit het besef dat de komende match cruciaal wordt. “We moeten blijven geloven”, klonk het na STVV. “Alleen samen geraken we hier uit.”

Zaterdag volgt het duel met La Louvière, een absolute test. Bij een nieuwe nederlaag lijkt het onhoudbaar voor Stef Wils. Een overwinning kan dan weer even ademruimte geven. Al blijft het gevoel hangen dat het probleem bij Antwerp dieper zit dan enkel de dug-out.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière
Stef Wils

Meer nieuws

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
6
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
1
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
3
Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

11:45
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15
🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

11:00
STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

10:15
Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

10:30
Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

08:40
2
Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

09:30
JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

09:15
Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

10:00
1
Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

08:20
1
David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

09:00
18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

08:01
1
Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

07:40
2
Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

07:20
Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

07:00
11
Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

06:30
Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

23:00
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

20:20
12
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
3
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
1
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
1
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

lucas lucas over Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen" FCB vo altijd FCB vo altijd over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten superantwerp superantwerp over Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters 4451 4451 over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen de zwerte maan de zwerte maan over Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen" Morris10 Morris10 over Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen Nelvafrel Nelvafrel over Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge Sv1978 Sv1978 over FCV Dender EH - Zulte Waregem: 2-2 Bork Bork over 'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved