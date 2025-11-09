Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Mika Godts ontbreekt opnieuw zowel in de selectie van de Rode Duivels als bij de Beloften. Nochtans is de jongen in bloedvorm, dat bewees hij deze namiddag nog maar eens.

Het begint een trieste gewoonte te worden: Mika Godts bloeit helemaal open in Amsterdam, maar trekt keer op keer een zuur gezicht wanneer het over de interlandbreak gaat. Bij de Rode Duivels zit hij nog niet bij de selectie, maar ook bij de U21 komt hij niet aan spelen toe: geen enkele speelminuut bij de jonge Duivels.

Hoewel hij al meerdere keren werd opgeroepen, heeft het voormalige Genk-talent nog geen enkele cap voor de U21 op zijn naam. Een bewuste strategie om de beloften "over te slaan" en rechtstreeks naar de A-ploeg te gaan? Feit is dat hij nu voor geen van beide selecties op de lijst staat.

Nog altijd even lichtvoetig aan de bal

In Amsterdam kreeg hij deze week te horen dat John Heitinga ontslagen werd, na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray. Dit weekend nam assistent-coach Fred Grim het tijdelijk over in de wedstrijd tegen FC Utrecht.

Ajax ging met 2-1 onderuit tegen de ploeg van Ron Jans. Mika Godts zorgde met een werkelijk schitterende goal nog voor de eerredder: een zwevende knal vanop zo’n 25 meter.

Een pareltje dat Ajax uiteindelijk niet kon redden (de Amsterdammers dreigen nu zeven punten achter te komen op de top drie), maar het bewijst nog maar eens dat de Limburger goud in zijn voeten heeft. Hij staat nu op 5 goals en 4 assists in zijn laatste 8 Eredivisie-duels.

