Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

Arthur Vermeeren stond in de basis op het middenveld bij Olympique Marseille, dat met 3-0 won van Stade Brest. De ex-speler van Atlético Madrid verovert de harten van de supporters.

Arthur Vermeeren verdiende misschien wel een plek in de selectie van Rudi Garcia. De jonge Rode Duivel, die al zes interlands op zijn naam heeft maar sinds de komst van de nieuwe bondscoach niet meer werd opgeroepen, lijkt steeds beter zijn draai te vinden bij Marseille.

Zaterdagmiddag stond Vermeeren opnieuw in de basis bij OM, waar Roberto De Zerbi hem het volledige duel liet spelen tegen Stade Brestois. Marseille won die wedstrijd, en de jonge Belg kon opnieuw overtuigen.

"Je kan zeggen dat hij af en toe wat balverlies lijdt, maar Arthur Vermeeren verandert het gezicht van dit Marseille, zowel met als zonder bal", zegt Swann Borsellino, analist bij de RTBF en uitgesproken supporter van l’OM. "Ik zie geen enkel argument waarom hij niet méér speeltijd zou moeten krijgen."

Had Arthur Vermeeren bij de selectie moeten zitten?

Omdat hij bijna elke keer indruk maakt wanneer hij speelt, zou je denken dat Vermeeren ondertussen een vaste waarde is. Maar dat is nog niet het geval. Toch was dit zijn vierde opeenvolgende basisplaats in de Ligue 1, en speelde hij ook in drie van de vier Champions League-duels van Marseille.

Op sociale media klinkt dezelfde boodschap steeds luider: "Vermeeren mag nooit meer uit de ploeg gehaald worden (…) die aankoopoptie moet gewoon gelicht worden."

"Meer ballen vooruit gespeeld dan alle middenvelders van woensdag (nvdr: in de Champions League)."

"Techniek, vista en werk zonder bal: Arthur Vermeeren is gewoon een plezier om naar te kijken."

