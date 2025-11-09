Reactie Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie
Foto: © Instagram Marc Coucke

Marc Coucke mocht eindelijk nog eens uitpakken na de winst tegen Club Brugge. De eigenaar van Anderlecht zijn nieuwe bestuur was aangekomen en een winst in een topmatch. Daarmee is - voorlopig - ook de vraag rond de positie van Besnik Hasi van tafel.

Na weken van twijfel en druk kan Besnik Hasi eindelijk weer glimlachen. Anderlecht versloeg zondag Club Brugge met 1-0, de eerste thuiszege tegen de aartsrivaal in ruim 4,5 jaar. Het was een opluchting voor de coach, die de interlandbreak nu zonder zorgen tegemoet gaat.

De strijd aangegaan met Brugge

“De intensiteit was er van bij het begin", zei Hasi na de wedstrijd. “Je speelt tegen Brugge, een ploeg met enorm veel kwaliteiten. Als je dan de duels begint te winnen, krijg je het publiek automatisch mee. Dat was vandaag cruciaal. We wilden tonen dat we de strijd niet schuwen, en dat hebben de jongens gedaan.”

De trainer prees ook zijn offensieve pionnen, die volgens hem eindelijk de juiste balans vonden. “Bertaccini en Cvetkovic zijn heel aanvallend ingesteld, maar ze hebben vandaag ook hun verdedigend werk gedaan. Als je zoveel aanvallende spelers op het veld hebt staan, moeten ze mee verdedigen, anders wordt het moeilijk. Kijk naar Brugge tegen Barcelona: daar zie je dat hun offensieve spelers dat ook doen.”

Volgens Hasi was de overwinning ook belangrijk met het oog op de komende interlandbreak. “Iedereen vertrekt morgen naar zijn nationale ploeg, en je weet nooit in welke vorm je ze terugkrijgt. Daarom wilde ik absoluut dat we met een goed gevoel konden afsluiten. Ik wil al mijn spelers straks mentaal fris en gemotiveerd terugzien.”

Voor Hasi was de winst ook nodig, gezien de veranderingen aan de top. CEO Kenneth Bornauw stelde hem echter al voor de match gerust. “We hebben niet alle wedstrijden gewonnen, en soms waren we te wisselvallig. Maar voor deze match stonden we gewoon derde in de stand. We hebben een jonge kern en dat vraagt tijd. Mijn rol is om te bouwen, stap voor stap.”

Geen tabula rasa

Bornauw wil ook niet meteen tabula rasa doen. “Het is niet omdat sommige mensen hier zijn gekomen onder de vorige leiding, dat ze in vraag moeten worden gesteld. Wat telt, is de structuur en de continuïteit. Op termijn zal blijken of iedereen op de juiste plaats zit. Vandaag hebben we alvast getoond dat er vooruitgang is.”

Bornauw richtte zich ook tot de supporters. “Ik vraag een beetje geduld. Het stadion zit elke week vol, en er staan nog 5000 mensen op de wachtlijst voor een abonnement. Dat toont dat het geloof er is. We zijn nog niet waar we willen staan, maar dit is een mooie stap in de juiste richting.”

Met een stevige prestatie tegen Brugge en vertrouwen vanuit de bestuurskamer kan Hasi dus opgelucht de interlandbreak in. De druk is even van de ketel op Neerpede, al weet iedereen bij Anderlecht dat het werk nog lang niet af is.

