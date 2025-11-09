Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Bij Anderlecht is het zondag de eerste officiële werkdag voor Michael Verschueren als nieuwe voorzitter. De 55-jarige ondernemer is blij om terug te keren naar zijn club.

Het is zondag de eerste officiële werkdag van Michael Verschueren bij Anderlecht. De nieuwe voorzitter is duidelijk heel blij om terug te zijn bij zijn favoriete club.

"Iedereen weet wel dat ik paars bloed heb. Dus ik ben iemand die ten dienste van de club wil werken", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Hij legde ook kort uit wat zijn takenpakket nu zal of kan inhouden. "Als je kijkt naar de grote clubs in Europa, die voorzitters zijn niet mensen die dagelijks in een managementrol de beslissingen nemen."

Geen almachtige voorzitter meer

"We hebben een aantal jaar geprobeerd met een voorzitter die bijna alle beslissingen zelf neemt, en ik ben er niet van overtuigd dat dat de beste manier van werken is", gaat Verschueren verder. Het is de bedoeling dat CEO Kenneth Bornauw de dagelijkse werking op zich neemt.

Maar de 55-jarige ondernemer zal zijn voorzitterschap combineren met een andere job. "Ik blijf ook aan de slag bij ECA, daar heb ik een compromis mee gevonden. Ik zal mijn netwerk gebruiken op de manier waarop de club dat nodig acht. Maar dat er op dit moment sprake zou zijn van Qatarese investeerders, kan ik met klem ontkennen."





"We gaan de komende weken gebruiken om de juiste analyses te maken, met Kenneth als CEO aan het hoofd van de dagelijkse leiding. Hij zal de ‘day-to-day’-beslissingen moeten nemen", gaat Verschueren verder, die het ook nog even had over Wouter Vandenhaute. Die verkocht zijn aandelen, toevallig op de dag dat Verschueren officiëel voorzitter werd.

"Eigenlijk was ik verwonderd. Ik begrijp het ergens wel. Ik wil Vandenhaute bedanken voor de vijf jaar die hij geprobeerd heeft om de club terug op te bouwen."