📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

Patro Eisden verloor met 2-0 op bezoek bij KV Kortrijk, maar de wedstrijd kreeg vooral aandacht door de reacties van coach Stijn Stijnen en de opvallende steun van Kortrijksupporters. De coach kreeg vlak voor rust twee gele kaarten wegens protest.

Stijnen benadrukt dominantie Patro

Stijnen gaf na afloop aan tevreden te zijn over het spel van zijn ploeg, zo liet hij weten op de website van Patro. Hij stelde dat Patro “een echte referentiewedstrijd” speelde en dat zijn team erin slaagde Kortrijk te neutraliseren. Volgens hem was het gameplan volledig geslaagd, waarbij het middenveld van Kortrijk geen ruimte kreeg en Patro via de flanken tot 28 doelpogingen kwam.

De coach wees ook op de manier van voetballen van zijn ploeg. Hij vertelde dat Patro “quasi alle ingrediënten” toonde om een tegenstander te overklassen. Daarbij benadrukte hij dat zijn spelers zowel fysiek als tactisch sterk voor de dag kwamen. De arbitrage kreeg eveneens kritiek. Stijnen stelde dat de beelden meer zeggen dan woorden en verwees naar een fase waarin een Kortrijkspeler de bal met de hand beroerde.

Ondanks het verlies toonde Stijnen zich ambitieus. Hij besloot dat Patro, indien de progressie aanhoudt, moet durven mikken op een plaats in de top zes. Dat zou volgens hem, gezien de vernieuwing van de ploeg, het grootste succes zijn in zijn achtjarige ambtstermijn.

Reacties uit Kortrijk: lof en kritiek

Patro deelde de post ook op Facebook. Die kan je hieronder bekijken. Daarop reageerden verschillende Kortrijksupporters opvallend genuanceerd. Martijn V. gaf aan dat de opmerkingen over handsballen terecht waren, maar wees ook op de reputatie van Stijnen. “Hij heeft de naam al tegen, dan gaan ze sowieso u met vergrootglas bekijken”, schreef hij. Hij erkende dat Kortrijk in de tweede helft zwaar onder druk stond en dat de overwinning niet verdiend aanvoelde.

Kenny D. prees Patro voor het geleverde spel. Hij stelde dat de ploeg “van het beste wat ik gezien heb op ons veld dit seizoen” was. Hij uitte ook kritiek op de spreekkoren tijdens en na de wedstrijd, die hij als “triest” omschreef. Volgens hem verdiende Patro na afloop enkel applaus.

Niet alle reacties waren positief. Miguel D.R. uitte scherpe kritiek op Stijnen en noemde hem een “agressieveling”. Hij stelde dat het bestuur van Patro beter op zoek gaat naar een trainer “en geen beest”.