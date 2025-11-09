📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden verloor met 2-0 op bezoek bij KV Kortrijk, maar de wedstrijd kreeg vooral aandacht door de reacties van coach Stijn Stijnen en de opvallende steun van Kortrijksupporters. De coach kreeg vlak voor rust twee gele kaarten wegens protest.

Stijnen benadrukt dominantie Patro

Stijnen gaf na afloop aan tevreden te zijn over het spel van zijn ploeg, zo liet hij weten op de website van Patro. Hij stelde dat Patro “een echte referentiewedstrijd” speelde en dat zijn team erin slaagde Kortrijk te neutraliseren. Volgens hem was het gameplan volledig geslaagd, waarbij het middenveld van Kortrijk geen ruimte kreeg en Patro via de flanken tot 28 doelpogingen kwam.

De coach wees ook op de manier van voetballen van zijn ploeg. Hij vertelde dat Patro “quasi alle ingrediënten” toonde om een tegenstander te overklassen. Daarbij benadrukte hij dat zijn spelers zowel fysiek als tactisch sterk voor de dag kwamen. De arbitrage kreeg eveneens kritiek. Stijnen stelde dat de beelden meer zeggen dan woorden en verwees naar een fase waarin een Kortrijkspeler de bal met de hand beroerde.

Ondanks het verlies toonde Stijnen zich ambitieus. Hij besloot dat Patro, indien de progressie aanhoudt, moet durven mikken op een plaats in de top zes. Dat zou volgens hem, gezien de vernieuwing van de ploeg, het grootste succes zijn in zijn achtjarige ambtstermijn.

Reacties uit Kortrijk: lof en kritiek

Patro deelde de post ook op Facebook. Die kan je hieronder bekijken. Daarop reageerden verschillende Kortrijksupporters opvallend genuanceerd. Martijn V. gaf aan dat de opmerkingen over handsballen terecht waren, maar wees ook op de reputatie van Stijnen. “Hij heeft de naam al tegen, dan gaan ze sowieso u met vergrootglas bekijken”, schreef hij. Hij erkende dat Kortrijk in de tweede helft zwaar onder druk stond en dat de overwinning niet verdiend aanvoelde.

Kenny D. prees Patro voor het geleverde spel. Hij stelde dat de ploeg “van het beste wat ik gezien heb op ons veld dit seizoen” was. Hij uitte ook kritiek op de spreekkoren tijdens en na de wedstrijd, die hij als “triest” omschreef. Volgens hem verdiende Patro na afloop enkel applaus.

Niet alle reacties waren positief. Miguel D.R. uitte scherpe kritiek op Stijnen en noemde hem een “agressieveling”. Hij stelde dat het bestuur van Patro beter op zoek gaat naar een trainer “en geen beest”.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk
Stijn Stijnen

Meer nieuws

LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union! Live

LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union!

21:02
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

19:00
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
1
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
9
Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

21:59
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
12
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
1
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

13:15
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
8
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
2
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

10:45
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
10
Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur Reactie

Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

09:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 13
Luik FC Luik FC 0-2 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 2-2 SK Beveren SK Beveren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk Uitg RSCA Futures RSCA Futures

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Union SG: 0-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 1-1 André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 FCBalto FCBalto over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Philippe Cr Philippe Cr over Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Swakken Swakken over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" snuffel snuffel over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Jacques1963. Jacques1963. over Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Borak Borak over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved