"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

Foto: © photonews

KV Kortrijk boekte een 2-0-overwinning tegen Patro Eisden Maasmechelen in de Challenger Pro League. De wedstrijd werd gekenmerkt door veel fysieke duels en spelonderbrekingen. Centrale verdediger Gilles Ruyssen speelde opnieuw een solide partij.

Ruyssen over intensiteit en verstoring

Volgens Ruyssen was vooraf duidelijk dat het duel veel intensiteit zou bevatten. Hij stelde dat de wedstrijd effectief verliep zoals verwacht, met talrijke duels en weinig vloeiend spel.

Ruyssen vertelde dat Patro probeerde het ritme van Kortrijk te ontregelen en dat hij opgelucht was toen de scheidsrechter affloot. “Er werd niet meer naar de bal gekeken. Ze beukten ons gewoon omver. Dit had nog weinig met voetbal te maken”, was hij resoluut in Het Laatste Nieuws.

Naast het veld ontstond er eerder al de nodige commotie. Coach Stijn Stijnen van de tegenstander van KV Kortrijk kreeg vlak voor rust rood (twee keer geel) na herhaald protest. De trainer van Patro deed na afloop zijn verhaal en sommige Kortrijkfans konden hem wel volgen.

Kortrijk bleef echter gefocust. Ruyssen stelde dat de ploeg zich niet liet meeslepen door de randzaken. “We hadden in de week al gezegd dat we niet gingen meegaan in hun spelletjes. We hebben ons enkel geconcentreerd op wat er zich tussen de lijnen afspeelt.”

Individuele prestatie Ruyssen en stand in competitie

Hoewel Kortrijk geen hoogstaand collectief niveau haalde, slaagde het erin de drie punten thuis te houden. Ruyssen gaf aan dat het resultaat primeert. “Mooi was het niet, maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Om het met een cliché te zeggen: de drie punten zijn het belangrijkste.”

Door het gelijkspel van SK Beveren tegen Lommel nadert Kortrijk tot op vier punten van de koploper. De ploeg heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Ruyssen besluit dat de achterstand verkleinen een duidelijke doelstelling is. “Het is aan ons om te blijven knabbelen aan die achterstand”, besluit hij.

