Reactie 🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| Reageer
🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na afloop van KV Mechelen - Union hadden trainers Fred Vanderbiest en David Hubert wel wat te zeggen. Vanderbiest liet zich, op zijn gekende wijze, uit over de refs en over het prima spelende jeugdproduct Ian Struyf. David Hubert kon zich niet troosten met de gedachte dat Union uitliep op Club.

Nog voor de twee geldige doelpunten deed KVM de netten trillen via een kopbalgoal van St. Jago. Die werd afgekeurd voor buitenspel. Vanderbiest heeft daar zijn vragen bij. "Ik heb de beelden gezien op de bank: ik denk niet dat het buitenspel is. Misschien fluiten ze voor iets dat gebeurt in het blok, maar dat is dan ook terug iets nieuws. Ik had wel de indruk dat de fifty-fifty beslissingen niet in ons voordeel waren."

Vanderbiest prijst prestatie Struyf

Vanderbiest verwoordde zijn mening over het scheidsrechtersteam op de volgende manier: "Je moet die mensen niet te veel aandacht geven. Die kicken daarop. Je moet hen gewoon gerust laten." Dan had Vanderbiest een grotere pet op van Ian Struyf, het jeugdproduct dat voor het eerst in de basis stond. De prestatie van de verdediger werd geprezen door zijn coach.  

"Ik laat niet de eerste de beste (Gora Diouf, red.) op de bank voor hem", bespreekt Vanderbiest zijn keuze. "Ik vond zijn invalbeurten de laatste weken heel goed, of het nu tien minuten was of die 45 minuten tegen Lierse. Dan kun je zeggen: het is met alle respect tegen Lierse. Ik twijfelde vorige week al om hem op te stellen in Anderlecht."

Die zin bleek de aanzet voor een grapje. "Ik dacht: dat is misschien een brug te ver. Ik zei: doe het maar in een thuiswedstrijd, tegen de landskampioen, een ploeg uit de Champions League." De realiteit komt hier wel op neer. Kijk hierboven ook naar de analyse van Vanderbiest van de wedstrijd tegen Union. Zijn collega Hubert werd gevraagd of hij troost put uit het feit dat Union ondanks het puntenverlies 1 punt uitloopt op Club.

Hubert wil winnaarscultuur Union beschermen

"Neen, op geen enkele manier. Dat interesseert me niet. We willen elke match winnen. Onze winnaarscultuur moeten we te allen tijde beschermen. We kunnen niet tevreden zijn met een punt. We moeten altijd teleurgesteld zijn na puntenverlies. We zijn na dit gelijkspel wel herstkampioen, maar dat geeft ons geen voldoening." Bekijk hieronder de analyse van Hubert van KVM - Union. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
RSCA Futures
Frederik Vanderbiest
David Hubert

Meer nieuws

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

09:08
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
1
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
1
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

07:20
2
"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

06:30
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
2
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

23:30
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

21:16
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40
"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

21:20
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
3
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

21:40
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
2
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
13
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" poestexas poestexas over De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België felrops felrops over Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd De pirre De pirre over Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer soepkieke soepkieke over KV Mechelen - Union SG: 1-1 joris--82 joris--82 over 'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen' Johnnie Walker Johnnie Walker over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Nelvafrel Nelvafrel over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved