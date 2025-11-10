🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

Na afloop van KV Mechelen - Union hadden trainers Fred Vanderbiest en David Hubert wel wat te zeggen. Vanderbiest liet zich, op zijn gekende wijze, uit over de refs en over het prima spelende jeugdproduct Ian Struyf. David Hubert kon zich niet troosten met de gedachte dat Union uitliep op Club.

Nog voor de twee geldige doelpunten deed KVM de netten trillen via een kopbalgoal van St. Jago. Die werd afgekeurd voor buitenspel. Vanderbiest heeft daar zijn vragen bij. "Ik heb de beelden gezien op de bank: ik denk niet dat het buitenspel is. Misschien fluiten ze voor iets dat gebeurt in het blok, maar dat is dan ook terug iets nieuws. Ik had wel de indruk dat de fifty-fifty beslissingen niet in ons voordeel waren."

Vanderbiest prijst prestatie Struyf

Vanderbiest verwoordde zijn mening over het scheidsrechtersteam op de volgende manier: "Je moet die mensen niet te veel aandacht geven. Die kicken daarop. Je moet hen gewoon gerust laten." Dan had Vanderbiest een grotere pet op van Ian Struyf, het jeugdproduct dat voor het eerst in de basis stond. De prestatie van de verdediger werd geprezen door zijn coach.

"Ik laat niet de eerste de beste (Gora Diouf, red.) op de bank voor hem", bespreekt Vanderbiest zijn keuze. "Ik vond zijn invalbeurten de laatste weken heel goed, of het nu tien minuten was of die 45 minuten tegen Lierse. Dan kun je zeggen: het is met alle respect tegen Lierse. Ik twijfelde vorige week al om hem op te stellen in Anderlecht."

Die zin bleek de aanzet voor een grapje. "Ik dacht: dat is misschien een brug te ver. Ik zei: doe het maar in een thuiswedstrijd, tegen de landskampioen, een ploeg uit de Champions League." De realiteit komt hier wel op neer. Kijk hierboven ook naar de analyse van Vanderbiest van de wedstrijd tegen Union. Zijn collega Hubert werd gevraagd of hij troost put uit het feit dat Union ondanks het puntenverlies 1 punt uitloopt op Club.

Hubert wil winnaarscultuur Union beschermen

"Neen, op geen enkele manier. Dat interesseert me niet. We willen elke match winnen. Onze winnaarscultuur moeten we te allen tijde beschermen. We kunnen niet tevreden zijn met een punt. We moeten altijd teleurgesteld zijn na puntenverlies. We zijn na dit gelijkspel wel herstkampioen, maar dat geeft ons geen voldoening." Bekijk hieronder de analyse van Hubert van KVM - Union.