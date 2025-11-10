Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Thibaut Courtois kampt met pijn aan de lies van zijn rechterbeen. De doelman van Real Madrid ondergaat vandaag medische tests bij zijn club, vooraleer hij zich dinsdag meldt bij de Rode Duivels.

Real-trainer Xabi Alonso probeerde na het 0-0-gelijkspel tegen Rayo Vallecano te sussen, maar bleef voorzichtig. “Hopelijk is het niks ernstigs", zei hij. “Maar het moet wel onderzocht worden.”

Bij Real wil men geen risico nemen met zijn fysieke toestand. De club vraagt bondscoach Garcia en de medische staf van de nationale ploeg om voorzichtig om te springen met hun nummer één.

Real Madrid vraagt geen risico's te nemen

De komende dagen zal duidelijk worden of Courtois fit genoeg is om zaterdag in Kazachstan te spelen. Zijn deelname hangt volledig af van de resultaten van de tests.

De 33-jarige keeper miste vorig seizoen al maanden door een zware knieblessure en wil geen nieuwe terugslag riskeren.

Na de interlandbreak wacht Real Madrid een loodzwaar programma, met onder meer topduels tegen Manchester City en Sevilla. De club hoopt dat Courtois fit en fris terugkeert uit België.