Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois kampt met pijn aan de lies van zijn rechterbeen. De doelman van Real Madrid ondergaat vandaag medische tests bij zijn club, vooraleer hij zich dinsdag meldt bij de Rode Duivels.

Real-trainer Xabi Alonso probeerde na het 0-0-gelijkspel tegen Rayo Vallecano te sussen, maar bleef voorzichtig. “Hopelijk is het niks ernstigs", zei hij. “Maar het moet wel onderzocht worden.”

Bij Real wil men geen risico nemen met zijn fysieke toestand. De club vraagt bondscoach Garcia en de medische staf van de nationale ploeg om voorzichtig om te springen met hun nummer één.

Real Madrid vraagt geen risico's te nemen

De komende dagen zal duidelijk worden of Courtois fit genoeg is om zaterdag in Kazachstan te spelen. Zijn deelname hangt volledig af van de resultaten van de tests.

De 33-jarige keeper miste vorig seizoen al maanden door een zware knieblessure en wil geen nieuwe terugslag riskeren.

Na de interlandbreak wacht Real Madrid een loodzwaar programma, met onder meer topduels tegen Manchester City en Sevilla. De club hoopt dat Courtois fit en fris terugkeert uit België.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rayo Vallecano
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
1
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht" Reactie

🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

06:45
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

06:30
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
2
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

23:30
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40
Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

21:40
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

21:16
"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

21:20
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
3
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
2
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
13
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Elche CF Elche CF 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 1-0 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 1-0 Osasuna Osasuna
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Real Oviedo Real Oviedo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-0 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" poestexas poestexas over De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België felrops felrops over Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd De pirre De pirre over Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer soepkieke soepkieke over KV Mechelen - Union SG: 1-1 joris--82 joris--82 over 'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen' Johnnie Walker Johnnie Walker over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Nelvafrel Nelvafrel over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved