Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Ajax hoopte Marc Overmars terug te halen nu Alex Kroes vertrekt, maar de technisch directeur van Antwerp heeft duidelijk gekozen. Overmars werd benaderd door zijn ex-club, maar wijst een terugkeer resoluut af.

Ajax doet het momenteel niet goed, op en naast het veld. Met het aangekondigde afscheid van technisch directeur Alex Kroes dacht de club uit Amsterdam aan niemand minder dan Marc Overmars, die dezelfde rol invult bij Antwerp.

Voordien was hij dit ook al tien jaar lang bij Ajax, en zijn ex-club hoopte hem dus opnieuw te kunnen strikken. Overmars heeft ondertussen de knoop doorgehakt. Hij is heel duidelijk.

Marc Overmars wijst een terugkeer naar Ajax af

"Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station", zegt de Nederlander bij De Telegraaf. In Deurne-Noord moeten ze zich dus geen zorgen maken.

"Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta", gaat Overmars verder. "Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd."

Hij bevestigt nog eens dat hij effectief benaderd werd. "Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar."