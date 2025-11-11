Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

De opluchting op de Bosuil was groot na de zege van Antwerp tegen La Louvière. Analist Patrick Goots zag hoe de ploeg eindelijk nog eens kon ademhalen.

“De opluchting was enorm voelbaar. Nochtans liep de wedstrijd niet zoals het moest. La Louvière is een stugge tegenstrever en slikt weinig doelpunten", zegt hij in GvA.

Toch was het allerminst een zorgeloze avond voor de Great Old. “Ik zat op een gegeven moment met mijn handen in mijn weinige haar en heb zelfs even mijn hoofd op de persbank neergelegd", vertelde Goots met een knipoog. “Rond de dertigste minuut steeg de nervositeit, met Kouyaté die een bal ongelofelijk wegtrapte.”

Die fase zal hem nog even bijblijven. “Het was heel lang geleden dat ik nog zoiets had gezien, zeker in eerste klasse, maar zelfs in provinciale. Mijn ex-trainer bij Turnhout, Gerard Plessers, zei dan altijd: ‘Trap die bal naar Hoek van Holland’. Dat was ongeveer de richting die Kouyaté zocht. Ik hoop dat ze die bal nog teruggevonden hebben", lachte de analist.

Toch vond Goots dat de overwinning een kantelpunt kan zijn. “Ik vind van wel. Die match heeft deuren geopend. Nadien kwam die penaltyfase erbij – slim gedaan van Janssen – en was de ban gebroken. Toen hebben ze even héél goed voetbal gebracht, met mooie goals. Op dit elan moeten ze nu doorgaan.”

De overwinning kwam ook op een belangrijk moment in het seizoen. “De kloof mag op een gegeven moment geen tien punten worden", waarschuwde Goots. “We zijn tenslotte op één speeldag van het keerpunt. Met een achterstand van zeven à acht punten op de zesde plaats kan Antwerp in de terugronde nog altijd meedoen.”