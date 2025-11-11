Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen
Word fan van Barcelona! 3046

Lamine Yamal heeft op het laatste moment moeten afhaken voor de interlands, tot grote ergernis van de Spaanse bond. Vooral het feit dat de medische staf vooraf niet op de hoogte was, zorgt voor spanning.

Er is in Spanje weer wat te doen rond Lamine Yamal. De 18-jarige superster heeft in extremis forfait gegeven voor de komende interlandperiode, en daar kan de Spaanse bond niet mee lachen.

"De medische staf van de RFEF wil haar verbazing en ongenoegen uiten nadat we op maandag 10 november om 13u47, de dag waarop de spelers zich officieel moesten melden bij de nationale ploeg, vernamen dat Lamine Yamal diezelfde ochtend een invasieve radiofrequentie-behandeling had ondergaan om zijn pubalgie te behandelen", klonk het daar.

Een Belg moet Lamine Yamal helpen

Vooral lastig omdat de medische staf van de nationale ploeg hier niet van op de hoogte werd gebracht. Volgens Het Laatste Nieuws blijkt nu dat er bovendien een Belgische arts mee in het verhaal zit.

Professor Ernest Schilders werd ingeschakeld door FC Barcelona om te helpen bij de blessure van Yamal, een pubalgie. Schilders zou hebben vastgesteld dat een operatie voorlopig nog niet nodig is. De Belgische arts is een expert voor pubalgie.

Hij heeft de afgelopen jaren al met heel veel topsporters uit de Premier League of andere internationale competities samengewerkt. Het hoeft dus niet verrassend te zijn dat hij nu ook Yamal zal bijstaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Lamine Yamal

Meer nieuws

Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

12:40
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

14:40
Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

13:00
Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

14:20
4
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

13:15
3
Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

12:20
Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

11:51
7
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
3
Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

11:20
🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

11:00
1
Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

10:30
1
Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

10:00
4
De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

09:30
2
Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

09:00
3
Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

08:40
🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
1
Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

08:00
1
Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

07:40
3
Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

07:20
5
Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

07:00
7
Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

06:30
3
De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout" Analyse

De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout"

06:00
Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

23:30
🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

23:00
Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

22:30
8
"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

21:20
2
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
5
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
1
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
1
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
4
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
3
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
2
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20
Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

20:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Elche CF Elche CF 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 1-0 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 1-0 Osasuna Osasuna
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Real Oviedo Real Oviedo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1- Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!" H.J. H.J. over Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar" Erwin Wille Erwin Wille over Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing Bork Bork over Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Impala Impala over Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn" Dorf Dorf over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" aangespoelde aangespoelde over "Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen schuurke38 schuurke38 over Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen Lucky Nilis Lucky Nilis over Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved