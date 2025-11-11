Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Lamine Yamal heeft op het laatste moment moeten afhaken voor de interlands, tot grote ergernis van de Spaanse bond. Vooral het feit dat de medische staf vooraf niet op de hoogte was, zorgt voor spanning.

Er is in Spanje weer wat te doen rond Lamine Yamal. De 18-jarige superster heeft in extremis forfait gegeven voor de komende interlandperiode, en daar kan de Spaanse bond niet mee lachen.

"De medische staf van de RFEF wil haar verbazing en ongenoegen uiten nadat we op maandag 10 november om 13u47, de dag waarop de spelers zich officieel moesten melden bij de nationale ploeg, vernamen dat Lamine Yamal diezelfde ochtend een invasieve radiofrequentie-behandeling had ondergaan om zijn pubalgie te behandelen", klonk het daar.

Een Belg moet Lamine Yamal helpen

Vooral lastig omdat de medische staf van de nationale ploeg hier niet van op de hoogte werd gebracht. Volgens Het Laatste Nieuws blijkt nu dat er bovendien een Belgische arts mee in het verhaal zit.

Professor Ernest Schilders werd ingeschakeld door FC Barcelona om te helpen bij de blessure van Yamal, een pubalgie. Schilders zou hebben vastgesteld dat een operatie voorlopig nog niet nodig is. De Belgische arts is een expert voor pubalgie.





Hij heeft de afgelopen jaren al met heel veel topsporters uit de Premier League of andere internationale competities samengewerkt. Het hoeft dus niet verrassend te zijn dat hij nu ook Yamal zal bijstaan.