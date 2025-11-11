Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

Het is officieel: Lamine Yamal haakt af voor de interlandbreak van november. De Spaanse voetbalbond heeft dat dinsdagochtend bekendgemaakt.

De RFEF (de Spaanse voetbalbond) is bovendien woedend. "De medische staf van de RFEF wil haar verbazing en ongenoegen uiten nadat we op maandag 10 november om 13u47, de dag waarop de spelers zich officieel moesten melden bij de nationale ploeg, vernamen dat Lamine Yamal diezelfde ochtend een invasieve radiofrequentie-behandeling had ondergaan om zijn pubalgie te behandelen."

De medische staf van Spanje was niet op de hoogte gebracht. "Deze behandeling werd uitgevoerd zonder voorafgaande communicatie met de medische staf van de nationale ploeg. Wij werden pas op de hoogte gebracht via een verslag dat we om 22u40 de avond ervoor ontvingen, waarin werd aanbevolen om de speler 7 tot 10 dagen rust te gunnen."

"Daarom, en met de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de speler als hoogste prioriteit, heeft de Spaanse voetbalbond besloten om Lamine Yamal uit de huidige selectie te laten vertrekken. We hopen dat zijn herstel voorspoedig verloopt en wensen hem een volledig en snel herstel toe."

Twee cruciale wedstrijden

Door zijn pubalgie mist Yamal dus de wedstrijden van Spanje tegen Georgië en Turkije. La Roja speelt eerst op zaterdag 15 november in Tbilisi, en ontvangt daarna Turkije in Sevilla op dinsdag 18.





Die twee kwalificatieduels zijn van groot belang met het oog op deelname aan het volgende WK. De afwezigheid van Lamine Yamal is dus een serieuze domper voor Spanje. Op dit moment heeft La Roja 12 punten, gevolgd door Turkije met 9. Georgië staat op 3 punten en Bulgarije op 0.