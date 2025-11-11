Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer
Foto: © photonews
Tragisch nieuws vanuit Brazilië. Een 18-jarige voetballer is er volgens diverse bronnen doodgeschoten door zijn 16-jarige broer. Het gaat om Wanderson Brandao de Sousa, een talentvolle voetballer.

Wanderson Brandao de Sousa had een mooie toekomst voor zich. De 18-jarige voetballer overleed maandag ter plekke in de familiewoning in de stad Aragoiania in de centrale Braziliaanse staat Goias.

Hij zou zijn doodgeschoten volgens The Sun en Braziliaanse media door zijn broer, die een wapen aan het schoonmaken was dat daarbij per ongeluk zou zijn afgegaan.

Zeer pijnlijk incident

Zijn 16-jarige broer is nog niet door de politie verhoord, maar volgens lokale berichten concentreert de politie zich op de theorie dat een verdwaalde kogel uit het geweer dat hij aan het schoonmaken was, zijn oudere broer in de nek raakte bij een tragisch ongeval.

Het is nog niet duidelijk van wie het wapen was. De jonge voetballer speelde als linksachter bij het plaatselijke Aragoiania FC.

Sportdirecteur Silvan Rodrigues Castro heeft alle clubactiviteiten stilgelegd, klinkt het. De club schreef in een bericht op sociale media, naast een foto met een zwart lint van Wanderson in actie: "Wanderson Brandon de Sousa. Onze steun aan familie en vrienden. Moge God ons allen troosten."

