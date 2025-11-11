Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller
SK Beveren draait een topseizoen in de Challenger Pro League en staat na 13 speeldagen stevig op kop. Toch krijgt de club een zware domper te verwerken: vleugelaanvaller Ilyes Najim is langdurig out met een knieblessure.

SK Beveren doet het dit seizoen waanzinnig goed in de Challenger Pro League. De club is leider met 35 punten na 13 speeldagen en door de knappe resultaten ook topfavoriet om kampioen te worden.

Afgelopen weekend liet het wel een steek vallen door 2-2 gelijk te spelen op het veld van Lommel. Uiteraard geen ramp. De week voordien werd er met 2-1 gewonnen van Club NXT, al gebeurde er toen wel iets erg tijdens de wedstrijd.

Winger Ilyes Najim viel in, maar moest vier minuten later alweer naar de kant met een knieblessure. SK Beveren bevestigde onlangs op zijn sociale media dat de kwestuur van Najim tegenvalt.

Serieuze domper in de titelrace

"Vorige week vonden verschillende onderzoeken plaats. Hieruit bleek dat de Fransman een ernstige knieblessure opliep waarvoor een operatie noodzakelijk is. Deze ingreep zal binnenkort plaatsvinden", klinkt het.

Zijn seizoen zit er nu al op. "Nadien zal de revalidatie, onder de deskundige begeleiding van onze medische staf, worden opgestart. De flankaanvaller zal dit seizoen niet meer in actie komen."

Een domper in de titelstrijd voor Beveren, en uiteraard ook persoonlijk voor Najim. De 23-jarige Fransman kwam tot en met de wedstrijd tegen Club NXT iedere match in actie, als invaller vaak, maar ook twee keer als basisspeler.

SK Beveren
Ilyes Najim

