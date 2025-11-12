De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

Zaterdag nemen de Rode Duivels het in Astana op tegen Kazachstan. Daarbij treffen ze een voormalige speler uit de Pro League.

Volgende week dinsdag spelen de Rode Duivels op Sclessin tegen Liechtenstein. Maar drie dagen eerder komt België opnieuw oog in oog te staan met een ex-speler van Standard. De naam Georgiy Zhukov zegt u niets? Dat is begrijpelijk, want de middenvelder speelde nooit een officieel duel voor de Rouches. Toch werd hij destijds beschouwd als een belofte voor het Belgische voetbal. Een terugblik.

Jeugd en aankomst in België

Georgiy Zhukov werd geboren in Semey, een stad op ongeveer 530 kilometer van de grens met Rusland, China en Kazachstan. Vroeger heette de stad Semipalatinsk. De vergelijking met België is ongeveer zoals Dinant tegenover Zimbabwe.

Zijn jeugd bracht Zhukov door in België dankzij de beslissing van zijn ouders. Begin jaren 2000 verliet het gezin Kazachstan uit vrees voor de politieke instabiliteit. Ze vestigden zich in de Antwerpse rand, terwijl Georgiy nog maar net oud genoeg was om de reden van die plotse verhuis te begrijpen.

Meer dan tien jaar in België

Met talent aan de bal doorliep hij verschillende Belgische clubs in zijn jeugd: Ternesse, Beveren en ook Anderlecht. Zijn profcarrière startte echter bij Beerschot, waar hij drie keer in actie kwam tijdens het seizoen 2012/2013.



Zijn eerste basisplaats beleefde hij op Sclessin, bij een 3-0-nederlaag tegen Standard. Enkele maanden later sloot hij zich aan bij de Rouches. In Luik speelde Zhukov vooral bij de U21, al zat hij één keer op de bank van het eerste elftal in de Europa League tegen Alfsborg in december 2013.





Belgisch paspoort en nationale jeugdselecties

In diezelfde periode kreeg hij een Belgisch paspoort en werd hij drie keer opgeroepen voor de U19. Daar maakte hij deel uit van een lichting met namen als Davy Roef, Birger Verstraete, Julien De Sart, Thomas Foket, Leandro Trossard en Divock Origi.

Een doorbraak bij Standard bleef uit. Na geslaagde uitleenbeurten bij Astana en Roda vertrok hij definitief naar het Russische Ural Jekaterinenburg. Sinds zijn vertrek uit Luik in 2016 kende de middenvelder een gevarieerde loopbaan.

Internationale ervaring en terugkeer naar Kazachstan

Zhukov speelde nadien voor Kairat Almaty, Wisla Krakau, Niepolomice en ook in China. Die internationale ervaring leverde hem een plaats op in de nationale ploeg van Kazachstan, waarvoor hij inmiddels 25 interlands verzamelde.

Tegenwoordig, op 30-jarige leeftijd, speelt hij opnieuw in Kazachstan bij Aktobe. Hij beschikt over ruime ervaring met 33 Europese wedstrijden, waaronder een volledige Champions League-campagne in 2015/2016 tegen Galatasaray, Benfica en Atlético Madrid met Kairat Almaty. In maart werd hij opnieuw geselecteerd na enkele jaren afwezigheid en vorige maand kwam hij nog in actie bij de 4-0-zege tegen Liechtenstein. Het is dus goed mogelijk dat hij ook tegen het land waarin hij opgroeide minuten zal maken.