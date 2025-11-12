Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

De Rode Duivels zijn teruggekeerd naar hun kamp in Tubeke voor de laatste interlandbreak van het jaar. Sommigen kunnen veel bewijzen (of gekraakt worden) in de komende twee wedstrijden, want het WK 2026 komt steeds dichterbij.

Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku: tegen Kazachstan en Liechtenstein moet België het zonder zijn ruggengraat doen. En dan is er nog Malick Fofana, die in de laatste vier wedstrijden speelminuten kreeg en zelfs zijn eerste doelpunt maakte tegen Liechtenstein.

In het doel lijkt Matz Sels de favoriet te blijven om Courtois meteen te vervangen. De beschermeling van de supporters van Nottingham Forest werd vorig seizoen verkozen tot beste doelman van de Premier League en heeft nooit teleurgesteld bij het nationale team. Maar met wat hij laat zien bij Manchester United zou Senne Lammens de hiërarchie sneller kunnen verstoren dan verwacht.

Koni De Winter om zich te revancheren?

In de verdediging leidt de blessure van Zeno Debast hoe dan ook tot een unicum. De verdediger van Sporting Portugal heeft sinds de komst van Rudi Garcia geen minuut gemist. Zijn afwezigheid herinnert er wel aan dat in de allereerste wedstrijd van onze bondscoach tegen Oekraïne, het centrale duo bestond uit Brandon Mechele en Koni De Winter, waarbij Debast op het middenveld stond.

Die twee mannen zullen dus moeten strijden voor een plek naast Arthur Theate. Kiest Garcia voor de ervaring van Mechele of de branie van De Winter? Tijdens zijn twee optredens tegen Oekraïne en Wales wist laatstgenoemde niet te overtuigen. Maar laten we niet vergeten dat hij tegen de Welshmen na tien minuten als rechtervleugelverdediger werd ingezet.

Recentelijk heeft de Antwerpenaar zich gevestigd als basisspeler in de verdediging van AC Milan. Rudi Garcia beschreef hem ook al als de beste speler van de groep wat betreft luchtspel. Dat kan een troef zijn.

Op het middenveld wordt het interessant om te zien hoe de Franse trainer de situatie aanpakt met een steeds onmisbaarder wordende Nicolas Raskin voor de verdediging en de terugkeer van Youri Tielemans en Amadou Onana. En dan is er nog de factor Axel Witsel natuurlijk ...

Zal Garcia Tielemans een rij hoger zetten om het gemis van Kevin De Bruyne op te vangen? Dat is een optie, maar Hans Vanaken klopt meer dan op de deur. De spelmaker van Club Brugge heeft tegen FC Barcelona opnieuw laten zien dat hij de schouders (en vooral de rechtervoet) heeft om de rol van spelverdeler bij de Duivels over te nemen bij afwezigheid van de Napolitaan.

In de aanval is het al de derde bijeenkomst zonder Romelu Lukaku. Een kans om te zien dat Garcia veel vertrouwen heeft in Charles De Ketelaere, zelfs als dat betekent dat hij hem in de punt zet, waar hij meer verbindend spel brengt dan bijvoorbeeld Loïs Openda, die beter tot zijn recht komt als de tegenstander ruimte laat.

De laatste wedstrijden hebben in ieder geval bevestigd dat Leandro Trossard ons op de flank beter van dienst kan zijn, vooral met de afwezigheid van Malick Fofana in gedachten. Het ontbreken van laatstgenoemde zou ook een nieuwe kans kunnen betekenen voor Dodi Lukebakio, die we niet meer in het shirt van de Duivels hebben gezien sinds zijn grote misser tegen Wales.

En dan zijn er nog degenen die Rudi Garcia voor het eerst zou kunnen laten opdraven. Te beginnen met de twee nieuwkomers, Nathan Ngoy en Romeo Vermant. De tegenstanders en het klassement (met hun eerste plaats hebben de Rode Duivels slechts een overwinning nodig tegen Kazachstan of Liechtenstein om hun ticket voor het Wereldkampioenschap veilig te stellen) zullen onze bondscoach ongetwijfeld aanmoedigen om meer wissels en experimenten uit te voeren dan tegen pakweg Noord-Macedonië of Wales.

Dus waarom zouden we niet de eerste basisplaats van Joaquin Seys in het nationale team zien? Waarom zouden we Diego Moreira niet zijn Luikse roots zien eren op het veld van Sclessin, bijna 20 jaar na het vertrek van zijn vader Almani bij Standard? En 43 jaar na de laatste verschijning van zijn grootvader Helmut Graf voor de Rouches? Deze bijeenkomst zou wel eens in het teken kunnen staan van vers bloed.