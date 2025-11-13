Ondanks concrete interesse van Real Betis: KRC Genk bindt flankaanvaller langer aan zich vast

KRC Genk blijft investeren in eigen talent. Donderdag verlengde de 18-jarige Saif Lazar zijn contract tot 2030, ondanks concrete interesse uit Spanje. De club ziet hem als een belangrijke speler voor de toekomst.

KRC Genk staat internationaal bekend om zijn jeugdwerking en zet dat nog eens in de verf. Saif Lazar heeft donderdag zijn contract verlengd bij de Limburgers. Hij tekende bij tot juni 2030.

Lazar doorliep de volledige Genkse jeugdopleiding. Hij wordt er als een groot talent voor de toekomst gezien en toont zich al bij Jong Genk. De winger speelde 33 wedstrijden voor de U23 van Genk, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Lazar blijft, ondanks concrete Spaanse interesse

De club meldt zelf dat er afgelopen zomer concrete interesse van onder andere Real Betis was voor Lazar. Maar ondanks de belangstelling, kiest de Belg met Marokkaanse roots dus voor een verlengd verblijf in de Cegeka Arena.

Zelf is de 18-jarige flankaanvaller enorm blij met zijn keuze. "Ik loop hier al 10 seizoenen rond. Voor mij voelt KRC Genk aan als thuis", zegt hij bij de clubmedia.

"De club heeft me gevormd als speler en als persoon. Dat ik hier mijn ontwikkeling kan verderzetten, betekent veel voor mij. Ik wil tonen wat ik in mijn mars heb en belangrijk worden voor deze club", besluit Lazard.